Германия – Дания – 1:1. Ничья на нейтральном поле. Видео голов и обзор игры

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.
Германия и Дания сыграли вничью на нейтральном поле в Австрии (1:1).
У немцев отличился Флориан Нойхаус, а у датчан – Юссуф Поульсен.
Товарищеские матчи
2 июня. Инсбрук. Стадион Тиволи.
Германия – Дания – 1:1
Голы: Нойхаус, 48 – Поульсен, 71.
ГОЛ! 1:0. Нойхаус, 48 мин.
ГОЛ! 1:1. Поульсен, 71 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Юссуф Поульсен (Дания).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Флориан Нойхаус (Германия).
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Источник — Sport.ua
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