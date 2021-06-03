Германия
1 : 1
Дания
02.06.2021, FT

Германия – Дания – 1:1. Ничья на нейтральном поле. Видео голов и обзор игры

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Инсбруке, Австрия

  • 03.06.2021 01:12
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Германия – Дания – 1:1. Ничья на нейтральном поле. Видео голов и обзор игры
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.

Германия и Дания сыграли вничью на нейтральном поле в Австрии (1:1).

У немцев отличился Флориан Нойхаус, а у датчан – Юссуф Поульсен. 

Товарищеские матчи

2 июня. Инсбрук. Стадион Тиволи.

Германия  Дания  1:1

Голы: Нойхаус, 48 – Поульсен, 71.

ГОЛ! 1:0. Нойхаус, 48 мин.

ГОЛ! 1:1. Поульсен, 71 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
71' ГОЛ ! Мяч забил Юссуф Поульсен (Дания).
48' ГОЛ ! Мяч забил Флориан Нойхаус (Германия).
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Источник — Sport.ua

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