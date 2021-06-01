1 июня состоялся товарищеский матч накануне Евро-2020, в котором играли Польша и Россия.
Встреча состоялась во Вроцлаве. На 4-й минуте хозяев поля вывел вперед Якуб Шверчок, на что ответил Вячеслав Караваев, на 20-й минуте сравняв счет.
У поляков 56 минут на поле провел Томаш Кендзера, защитник киевского «Динамо».
Товарищеский матч
1 июня. Вроцлав. Городской стадион.
Польша – Россия – 1:1
Голы: Шверчок, 4 – Караваев, 20.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
ГОЛ! 1:0. Шверчок, 4 мин.
ГОЛ! 1:1. Караваев, 20 мин.
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Караваев (Россия).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Якуб Сверчок (Польша).
Источник — Sport.ua
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