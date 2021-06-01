Польша
1 : 1
Россия
01.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Польша – Россия – 1:1. Ничья во Вроцлаве. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча во Вроцлаве

  • 01.06.2021 23:59
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Польша – Россия – 1:1. Ничья во Вроцлаве. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

1 июня состоялся товарищеский матч накануне Евро-2020, в котором играли Польша и Россия.

Встреча состоялась во Вроцлаве. На 4-й минуте хозяев поля вывел вперед Якуб Шверчок, на что ответил Вячеслав Караваев, на 20-й минуте сравняв счет.

У поляков 56 минут на поле провел Томаш Кендзера, защитник киевского «Динамо».

Товарищеский матч

1 июня. Вроцлав. Городской стадион.

Польша – Россия – 1:1

Голы: Шверчок, 4 – Караваев, 20.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

ГОЛ! 1:0. Шверчок, 4 мин.

ГОЛ! 1:1. Караваев, 20 мин.

События матча
21' ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Караваев (Россия).
4' ГОЛ ! Мяч забил Якуб Сверчок (Польша).
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Источник — Sport.ua

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