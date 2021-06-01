Во вторник, 1 июня, состоится товарищеский поединок между сборными Польши и России. Матч пройдет во Вроцлаве на Городском стадионе.

Польша и Россия вышли в финальную стадию Евро-2020 и активно готовятся к турниру. Польша попала в группу Е, где сыграет с Испанией, Швецией и Словакией. Первый матч поляки проведут 14 июня именно против словаков. Россия попала в группу В, где встретится с Данией, Финляндией и Бельгией. Свой первый матч на Евро-2020 россияне сыграют 12 июня против бельгийцев.

Само собой, все внимание сборных Польши и России сейчас сосредоточено исключительно на подготовке к Евро. Командам нужно наладить игровые связи, а футболистам — притереться друг к другу. В товарищеских матчах результат никогда не ставится на первое место, но и проигрывать никто не хочет. Тем более, в преддверии старта континентального первенства.

Стоит отметить, что сборная Польши занимает куда более высокое место в рейтинге ФИФА, чем сборная России — 21 место против 38 места (Украина, к слову, расположилась на 24-й строчке).

Букмекеры считают хозяев фаворитами грядущего противостояния. На победу Польши дают коэффициент приблизительно 2,6. На победу России — от 2,7 до 2,9. Ничья оценивается коэффициентом 3,35.

Товарищеские матчи также хороши тем, что на команды не давит груз дополнительной ответственности, как в официальных турнирах. Поэтому сборные могут играть раскованно и чуть более рисково, чем, например, в финальной части Евро.

Все-таки думается, что Польша воспользуется преимуществами домашнего стадиона и добьется победы над россиянами. Хотя поединок может завершиться и результативной ничьей.

Ориентировочные составы:

Польша: Фабиански — Глик, Берешиньский, Беднарек, Хелик, Крыховяк, Линетти, Клих, Франковски, Модер, Свидерски.

Россия: Шунин — Жирков, Кудряшов, Джикия, Семенов, Головин, Ионов, Зобнин, Кузяев, Оздоев, Дзюба.

1 июня, вторник