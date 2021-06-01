Польша
0 : 0
Россия
01.06.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Польша — Россия. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Команды готовятся к финальной стадии Евро-2020

  • 01.06.2021 01:02
  • 117 просмотров
  • 1 комментарий
Польша — Россия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
© РФС

Во вторник, 1 июня, состоится товарищеский поединок между сборными Польши и России. Матч пройдет во Вроцлаве на Городском стадионе.

Польша и Россия вышли в финальную стадию Евро-2020 и активно готовятся к турниру. Польша попала в группу Е, где сыграет с Испанией, Швецией и Словакией. Первый матч поляки проведут 14 июня именно против словаков. Россия попала в группу В, где встретится с Данией, Финляндией и Бельгией. Свой первый матч на Евро-2020 россияне сыграют 12 июня против бельгийцев.

Само собой, все внимание сборных Польши и России сейчас сосредоточено исключительно на подготовке к Евро. Командам нужно наладить игровые связи, а футболистам — притереться друг к другу. В товарищеских матчах результат никогда не ставится на первое место, но и проигрывать никто не хочет. Тем более, в преддверии старта континентального первенства.

Стоит отметить, что сборная Польши занимает куда более высокое место в рейтинге ФИФА, чем сборная России — 21 место против 38 места (Украина, к слову, расположилась на 24-й строчке).

Букмекеры считают хозяев фаворитами грядущего противостояния. На победу Польши дают коэффициент приблизительно 2,6. На победу России — от 2,7 до 2,9. Ничья оценивается коэффициентом 3,35.

Товарищеские матчи также хороши тем, что на команды не давит груз дополнительной ответственности, как в официальных турнирах. Поэтому сборные могут играть раскованно и чуть более рисково, чем, например, в финальной части Евро.

Все-таки думается, что Польша воспользуется преимуществами домашнего стадиона и добьется победы над россиянами. Хотя поединок может завершиться и результативной ничьей.

Ориентировочные составы:

Польша: Фабиански — Глик, Берешиньский, Беднарек, Хелик, Крыховяк, Линетти, Клих, Франковски, Модер, Свидерски.

Россия: Шунин — Жирков, Кудряшов, Джикия, Семенов, Головин, Ионов, Зобнин, Кузяев, Оздоев, Дзюба.

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

1 июня, вторник

Польша — Россия
Вроцлав. Городской стадион. 21:45
Прямая трансляция на телеканале «Футбол 3»
Прогноз Sport.ua — 2:1
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Михаил Шаповалов, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    volf2020
      volf2020, 01.06.2021 01:16
    0
    ЧОМУ ТРАНСЛЮЮТЬ МАТЧІ МОРДОРА?
    Ссылка
    volf2020
      volf2020, 01.06.2021 01:16
    0
    ЧОМУ ТРАНСЛЮЮТЬ МАТЧІ МОРДОРА?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности