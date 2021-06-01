Польша и Россия разошлись миром в товарищеском матче перед Евро-2020

1 июня состоялся товарищеский матч накануне Евро-2020, в котором играли Польша и Россия.
Встреча состоялась во Вроцлаве. На 4-й минуте хозяев поля вывел вперед Якуб Шверчок, на что ответил Вячеслав Караваев, на 20-й минуте сравняв счет.
У поляков 56 минут на поле провел Томаш Кендзера, защитник киевского «Динамо».
Товарищеский матч
1 июня. Вроцлав. Городской стадион.
Польша – Россия – 1:1
Голы: Шверчок, 4 – Караваев, 20.
Польша: Фабяньски, Кендзера (Берешиньски, 56), Хелик, Пентковски (Беднарек, 56), Пухач, Франковски (Линетти, 80), Крыховяк, Клих (Козловски, 70), Ковнацки (Юзвяк, 57), Шверчок, Свидерски (Модер, 68).
Россия: Шунин (Сафонов, 63), Джикия, Кудряшов, Семенов (Дивеев, 46), Караваев, Зобнин, Оздоев (Мухин, 57), Кузяев (Жирков, 67), Головин, Миранчук (Жемалетдинов, 63), Дзюба (Заболотный, 67).
Предупреждения: Семенов, 26. Кудряшов, 54.
Судья: Гвида (Италия).
Источник — Sport.ua
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