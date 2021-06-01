1 июня состоится товарищеский матч накануне Евро-2020, в котором сыграют Польша и Россия.
Встреча состоится во Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 3.
Польша – Россия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция: телеканал Футбол 3
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Источник — Sport.ua
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