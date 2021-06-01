Польша
0 : 0
Россия
01.06.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Польша – Россия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 июня в 21:45 видеотрансляцию товарищеского матча во Вроцлаве

  • 01.06.2021 20:40
  • 715 просмотров
  • 3 комментария
Польша – Россия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

1 июня состоится товарищеский матч накануне Евро-2020, в котором сыграют Польша и Россия.

Встреча состоится во Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 3.

Польша – Россия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция: телеканал Футбол 3

📺 Видеотрансляция
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 21:22
    0
    Don Sergio, 01.06.2021 21:18
    Петух с короной и мяч вот это лого так лого
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 01.06.2021 21:18
    0
    Петух с короной и мяч вот это лого так лого
    Ссылка
    Oleg Savchuk
      Oleg Savchuk, 01.06.2021 21:00
    0
    Поляки накажуть лаптів 3-0
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 21:22
    0
    Don Sergio, 01.06.2021 21:18
    Петух с короной и мяч вот это лого так лого
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 01.06.2021 21:18
    0
    Петух с короной и мяч вот это лого так лого
    Ссылка
    Oleg Savchuk
      Oleg Savchuk, 01.06.2021 21:00
    0
    Поляки накажуть лаптів 3-0
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности