Я ухожу. Серена Уильямс не стала слушать журналиста после матча

Американская теннисистка не захотела комментировать свой матч на Ролан Гаррос

  • 01.06.2021 02:10
  • 352 просмотра
  • 4 комментария
Я ухожу. Серена Уильямс не стала слушать журналиста после матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Американская теннисистка Серена Уильямс победила на старте Ролан Гаррсос. В первом круге 39-летняя спортсменка обыграла Ирину Бегу (Румыния) - 7:6, 6:2.

После игры Серена не захотела давать послематчевое интервью, не дав журналисту даже задать вопрос.

«Уже поздно… Я ухожу», — сказала Уильямс и покинула корт.

Напомним, что ранее Наоми Осака отказалась общаться с журналистами, а затем снялась с Ролан Гаррос.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Kle
      Kle, 01.06.2021 02:48
    0
    adidas77, 01.06.2021 02:33
    Где то в далёкой Японии, Осака подумала
    - А шо так можно было?
    Вообще- то Осака тренируется и живет в США...
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 01.06.2021 02:44
    0
    Щось ці Серєно- Осакі останнім часом підприпухли
    Ссылка
    adidas77
      adidas77, 01.06.2021 02:33
    0
    Где то в далёкой Японии, Осака подумала
    - А шо так можно было?
    Ссылка
    Kle
      Kle, 01.06.2021 02:23
    0
    Оштрафовать....
    Ссылка
    Kle
      Kle, 01.06.2021 02:48
    0
    adidas77, 01.06.2021 02:33
    Где то в далёкой Японии, Осака подумала
    - А шо так можно было?
    Вообще- то Осака тренируется и живет в США...
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 01.06.2021 02:44
    0
    Щось ці Серєно- Осакі останнім часом підприпухли
    Ссылка
    adidas77
      adidas77, 01.06.2021 02:33
    0
    Где то в далёкой Японии, Осака подумала
    - А шо так можно было?
    Ссылка
    Kle
      Kle, 01.06.2021 02:23
    0
    Оштрафовать....
    Ссылка
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