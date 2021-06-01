Я ухожу. Серена Уильямс не стала слушать журналиста после матча

Американская теннисистка Серена Уильямс победила на старте Ролан Гаррсос. В первом круге 39-летняя спортсменка обыграла Ирину Бегу (Румыния) - 7:6, 6:2.

После игры Серена не захотела давать послематчевое интервью, не дав журналисту даже задать вопрос.

«Уже поздно… Я ухожу», — сказала Уильямс и покинула корт.

Напомним, что ранее Наоми Осака отказалась общаться с журналистами, а затем снялась с Ролан Гаррос.