Катерина КОЗЛОВА: «Томлянович сыграла в защите лучше, чем я ожидала»

Украинская теннисистка – о поражении на старте Ролан Гаррос

  • 30.05.2021 21:53
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Катерина КОЗЛОВА: «Томлянович сыграла в защите лучше, чем я ожидала»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Козлова

Украинская теннисистка Катерина Козлова прокомментировала поражение от Айлы Томлянович на старте Ролан Гаррос.
 
«Когда увидела результаты жеребьевки, то не могу сказать, что я расстроилась. Я понимала, что она хороший игрок, но можно побороться и у меня тоже есть шансы. Я выходила с боевым настроем на этот матч. Что не получилось в этой игре? Не получилось выиграть. Было сложно завершать розыгрыши. Айла меня немножко удивила тем, насколько хорошо она играла в защите, нужно отдать ей должное. Не знаю, всегда ли она так играет или это просто был такой день. Мне было сложно забить, даже во втором сете, когда я стала уже лучше играть, активнее. Я хорошо строила розыгрыш, но не могла завершить его в свою пользу. Возможно, мне нужно было больше выходить к сетке, но с таких низких резаных ударов было сложно забить. Я знала, что она неплохо двигается, но в защите она сыграла лучше, чем я ожидала. К её активной игре слева и справа я была готова».
 
О решении «заморозить» рейтинг и своей травме

«В конце января я не была еще в хорошей физической форме и мне нужно было восстановиться. Оказалось, что травма ноги была серьезнее, чем мы думали. У меня были проблемы со спиной и из-за этого не получалось восстановить мышцы ноги. Мы об этом не знали. Я хотела играть в Линце, хотела играть в Австралии, но нога все еще болела. Мы поменяли врача, сделали МРТ ноги, спины и обнаружили, что проблема есть именно в спине. Нужно для начала восстановить спину, чтобы восстановилась нога. Это занимало время и мы приняли решение заморозить рейтинг. Сейчас все хорошо, я наконец-то двигаюсь без боли и это не может не радовать, но нужна матчевая практика, чтобы вернуть игровую форму».
 
О ближайших планах на сезон

«Будем смотреть по ситуации, скорее всего, я поеду в Ноттингем, так как мне нужна матчевая практика, а дальше посмотрим, поеду ли я в Берлин или останусь в Великобритании и сыграю в Бирмингеме», – сказала теннисистка.

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Источник — Большой теннис Украины

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