Ролан Гаррос. Тим неожиданно проиграл в первом круге, ведя по сетам 2:0

Австриец выбывает из борьбы за трофей

  • 30.05.2021 20:25
  • 359 просмотров
  • 1 комментарий
Ролан Гаррос. Тим неожиданно проиграл в первом круге, ведя по сетам 2:0
© Getty Images/Global Images Ukraine

Довольно неожиданно завершился матч первого круга Ролан Гаррос, в котором четвертый сеяный австриец Доминик Тим проиграл испанцу Пабло Андухару, ведя по сетам 2:0.
 
Ролан Гаррос. Первый круг
Пабло Андухар (Испания) – Доминик Тим (Австрия) – 4:6, 5:7, 6:3, 6:4, 6:4
 
Ранее Тим проиграл всего один матч в карьеру, ведя по сетам 2:0. В 2017-м году волевую победу над  Домиником на US Open добыл Хуан Мартин Дель Потро.

Отметим, что предыдущие пять лет подряд Тим в Париже доходил как минимум до 1/4 финала.

Ранее на турнире в Женеве Андухар обыграл Роджера Федерера.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    никовіліст
      никовіліст, 30.05.2021 20:45
    0
    Уважуха!
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 30.05.2021 20:45
    0
    Уважуха!
    Ссылка
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