Ролан Гаррос. Тим неожиданно проиграл в первом круге, ведя по сетам 2:0

Довольно неожиданно завершился матч первого круга Ролан Гаррос, в котором четвертый сеяный австриец Доминик Тим проиграл испанцу Пабло Андухару, ведя по сетам 2:0.



Ролан Гаррос. Первый круг

Пабло Андухар (Испания) – Доминик Тим (Австрия) – 4:6, 5:7, 6:3, 6:4, 6:4



Ранее Тим проиграл всего один матч в карьеру, ведя по сетам 2:0. В 2017-м году волевую победу над Домиником на US Open добыл Хуан Мартин Дель Потро.

Отметим, что предыдущие пять лет подряд Тим в Париже доходил как минимум до 1/4 финала.

Ранее на турнире в Женеве Андухар обыграл Роджера Федерера.