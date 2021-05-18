Возвращение не удалось. Федерер проиграл в первом матче на турнире в Женеве

Швейцарский теннисист Роджер Федерер (№8 ATP) досрочно завершил борьбу на турнире АТР 250 в Женеве.



В матче второго круга первый сеяный уступил опытному испанцу Пабло Андухару (№75 ATP).



Женева. Второй круг

Роджер Федерер (Швейцария) – Пабло Андухар (Испания) – 4:6, 6:4, 4:6



Отметим, что Федерер вел в финальной партии со счетом 4:2, но проиграл четыре гейма подряд.

Отметим, что Федерер в марте уже возвращался в Тур после долгого перерыва, связанного с двумя операциями на колене. Роджеру удалось выиграть один матч на соревнованиях в Катаре, но уже во втором он проиграл Николозу Басилашвили из Грузии.