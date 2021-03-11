Доха. Федерер потерпел первое поражение после возвращения

Сегодня Роджер Федерер проводил свой второй матч после длительной паузы. В четвертьфинале турнира АТР в Дохе швейцарец встречался с Николозом Басилашвили.

Федерер выиграл первый сет, но в итоге потерпел поражение в трех партиях. Матч продолжался 1 час и 52 минуты.

1/4 финала

Николоз Басилашвили (Грузия) – Роджер Федерер (Швейцария, 2) – 3:6, 6:1, 7:5

Вчера в первом матче после возвращения Федерер обыграл Дэна Эванса.