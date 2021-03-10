Возвращение удалось. Федерер в первом матче обыграл теннисиста из топ-30

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер (№6 ATP) победно вернулся в Тур после долгого перерыва, связанного с двумя операциями на колене.
20-кратный чемпион турниров Большого Шлема обыграл британца Дэна Эванса (№28 ATP) в рамках второго круга турнира ATP Tour 250 в Дохе.
Доха. Второй круг
Роджер Федерер (Швейцария) – Дэн Эванс (Великобритания) – 7:6(8), 3:6, 7:5
Предыдущий официальный матч Федерера состоялся еще в рамках Australian Open-2020, после чего Роджер еще играл выставочный матч в феврале.
В следующем раунде Федерер сразится против Николоза Басилашвили (№42 ATP).
Источник — Sport.ua
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