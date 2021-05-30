Катерина Козлова – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 мая украинская теннисистка Катерина Козлова (№159 WTA) начнет борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче первого круга украинка сразится против Айлы Томлянович из Австралии (№76 WTA). Встреча пройдет на корте №7 первым запуском. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.
Во втором круге победительница встречи сразится против россиянки Анастасии Павлюченковой или американки Кристины Макхейл.
Источник — Sport.ua
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