Катерина Козлова – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга Ролан Гаррос

  • 30.05.2021 11:42
  • 2088 просмотров
  • 1 комментарий
Катерина Козлова – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© USTA. Катерина Козлова

30 мая украинская теннисистка Катерина Козлова (№159 WTA) начнет борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В матче первого круга украинка сразится против Айлы Томлянович из Австралии (№76 WTA). Встреча пройдет на корте №7 первым запуском. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
    
Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.
 
Во втором круге победительница встречи сразится против россиянки Анастасии Павлюченковой или американки Кристины Макхейл.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 30.05.2021 12:40
    +1
    Вообще не готова...Проигрывать в 0 Томлянович.
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 30.05.2021 12:40
    +1
    Вообще не готова...Проигрывать в 0 Томлянович.
    Ссылка
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