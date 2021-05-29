Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Матч с Саккари? Трудно, но не страшно»

Украинская теннисистка – о старте Ролан Гаррос

  • 29.05.2021 12:21
  • 242 просмотра
  • 1 комментарий
Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Матч с Саккари? Трудно, но не страшно»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Вчера Катарина Завацкая пробилась в основную сетку Ролан Гаррос и уже узнала имя своей первой соперницы. Украинка поделилась впечатлениями от победы над Анастасией Гасановой и рассказала о том, чего ждет от матча с Марией Саккари:

«Одна сторона меня была уверена в том, что я выиграю, а другая – очень волновалась, потому что я понимала, что могу это сделать, и автоматически давила на себя. Я была уверена в победе, потому что играла с ней в Санкт-Петербурге. Я четыре раза пересмотрела тот матч после его окончания. Я не могла понять, как так случилось, что я проиграла, этот матч меня зацепил. Там я выступала без тренера и потом, когда мы обсуждали эту игру, один из тренеров сказал, что если я не буду идти вперед, не буду играть активнее, если буду настолько зациклена на своих эмоциях, то достичь топ-50, топ-20 у меня не получится. Это открыло мне глаза. Я поняла, над чем мне нужно очень сильно работать.

Накануне сегодняшнего поединка я просчитывала каждую деталь, как в прошлой игре я выигрывала мячи, как получала инициативу. Когда я играла в активный теннис, то ей было трудно что-то сделать. А когда я ввязывалась в розыгрыши, ей это нравилось. Я решила в голове, что не буду ввязываться в розыгрыши с ней, а буду сама думать, как стратегически завершить очко. Я просчитывала все удары, все шаги. Даже когда был день отдыха, я все время обдумывала свои действия. Утром перед матчем, конечно, я волновалась, но я все сделала, как запланировала.

Что я думаю по поводу предстоящего матча с Марией Саккари? Трудно, но не страшно. Интересно будет с ней сыграть. Я ни разу с ней не тренировалась, даже редко смотрела её матчи, но я понимаю, чего ожидать. Так как в воскресенье я не играю, то в субботу смогу полностью отдохнуть, чтобы быть свежее перед основой. Если меня поставят на центральный корт, тогда родители обязательно приедут посмотреть мою игру. Здесь у нас большая команда из академии, так как много теннисистов из «All in» играют на Ролан Гаррос.

На последнем круге квалификации я чувствовала большую поддержку. Не все были на матче, но я знала, что многие были рядом. В конце пришли меня поздравить Марта Костюк с мамой. Удается ли провести время вместе? Здесь тяжелый график, глаза разбегаются, голова кругом, потому что много людей и мало места. Я уже немного расслабилась, когда прошла первый круг, стало не так многолюдно и меньше суматохи. Вроде как хочется посиделок, но и ты также устаешь, что в конце дня хочется просто побыть одной в номере без суеты».

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Петухов
      Александр Петухов, 29.05.2021 12:35
    0
    Молодець, з головою, схоже, все нормально!
    Ссылка
    Александр Петухов
      Александр Петухов, 29.05.2021 12:35
    0
    Молодець, з головою, схоже, все нормально!
    Ссылка
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