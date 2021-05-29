Раскрыты детали интереса Шахтера к хавбеку Интера Сенси

На самом деле, услуги игрока были предложены донецкому клубу

  • 29.05.2021 10:12
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Раскрыты детали интереса Шахтера к хавбеку Интера Сенси
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Сенси

Итальянская пресса сообщает, что шансы на то, что 25-летний хавбек Стефано Сенси покинет «Интер» ближайшим летом очень высоки, однако в Украину итальянец не переберется.

По данным L'Interista, Сенси действительно был предложен руководству «Шахтера» агентом Беппе Рисо. Последний хотел воспользоваться назначением на пост главного тренера «горняков» Роберто Де Дзерби, который является поклонником таланта Сенси.

Отмечается, что несмотря на мнение Де Дзерби, который наверняка был бы не прочь поработать с Сенси в Украине, боссы «Шахтера» категорически отказались вести переговоры по трансферу Сенси.

Ранее сообщалось, что новым клубом Сенси может стать «Фиорентина».

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Источник — L'Interista

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
      Ёкарный Бабай, 29.05.2021 10:23
    -3
    Боссы «Шахтера» категорически отказались вести переговоры по трансферу Сенси. DDR3 (Де Дзерби Роберто 3 миллиона) думал в сказку попал. Может, тебе еще Роналду подписать?. Сикан, Вьюнник и Судаков - твое всё
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