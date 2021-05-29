Раскрыты детали интереса Шахтера к хавбеку Интера Сенси

Итальянская пресса сообщает, что шансы на то, что 25-летний хавбек Стефано Сенси покинет «Интер» ближайшим летом очень высоки, однако в Украину итальянец не переберется.

По данным L'Interista, Сенси действительно был предложен руководству «Шахтера» агентом Беппе Рисо. Последний хотел воспользоваться назначением на пост главного тренера «горняков» Роберто Де Дзерби, который является поклонником таланта Сенси.

Отмечается, что несмотря на мнение Де Дзерби, который наверняка был бы не прочь поработать с Сенси в Украине, боссы «Шахтера» категорически отказались вести переговоры по трансферу Сенси.

Ранее сообщалось, что новым клубом Сенси может стать «Фиорентина».