Гаттузо хочет перехватить трансферную цель Шахтера

Стефано Сенси может перейти в «Фиорентину»

  • 27.05.2021 18:22
  • 1573 просмотра
  • 5 комментариев
Гаттузо хочет перехватить трансферную цель Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Сенси

Новый главный тренер «Фиорентины» Дженнаро Гаттузо хочет видеть в своей команде полузащитника «Интера» Стефано Сенси. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, ранее интерес к Сенси приписывали донецкому «Шахтеру».

В нынешнем сезоне на счету Сенси 21 матч за «Интер» во всех турнирах. Ранее 25-летний хавбек получил травму бедра.

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Источник — La Gazzetta dello Sport

(5 голосов)

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Комментарии
    Face Control
      Face Control, 27.05.2021 18:31
    -3
    Alex86 1, 27.05.2021 18:29
    Вообще ему выгодней в принтере сидеть, пока $ есть еще ... ЛЧ гарантировано, зп капает, чемп на уровне и тд
    Это да...
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 27.05.2021 18:29
    +3
    Face Control, 27.05.2021 18:27
    Я о Фиорентине.
    Вообще ему выгодней в принтере сидеть, пока $ есть еще ... ЛЧ гарантировано, зп капает, чемп на уровне и тд
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 27.05.2021 18:27
    -3
    Alex86 1, 27.05.2021 18:24
    Seria A vs upl?
    Я о Фиорентине.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 27.05.2021 18:24
    +3
    Face Control, 27.05.2021 18:23
    Шахтёр куда престижнее, лол.
    Seria A vs upl?
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 27.05.2021 18:23
    -3
    Шахтёр куда престижнее, лол.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 27.05.2021 18:29
    +3
    Face Control, 27.05.2021 18:27
    Я о Фиорентине.
    Вообще ему выгодней в принтере сидеть, пока $ есть еще ... ЛЧ гарантировано, зп капает, чемп на уровне и тд
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 27.05.2021 18:24
    +3
    Face Control, 27.05.2021 18:23
    Шахтёр куда престижнее, лол.
    Seria A vs upl?
    Ссылка
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