Гаттузо хочет перехватить трансферную цель Шахтера

Новый главный тренер «Фиорентины» Дженнаро Гаттузо хочет видеть в своей команде полузащитника «Интера» Стефано Сенси. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Напомним, ранее интерес к Сенси приписывали донецкому «Шахтеру».
В нынешнем сезоне на счету Сенси 21 матч за «Интер» во всех турнирах. Ранее 25-летний хавбек получил травму бедра.
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Источник — La Gazzetta dello Sport
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