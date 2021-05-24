Хавбек Интера Сенси снова травмировался. Им интересовался Шахтер

Вчера «Интер» в заключительном, 38-м туре Серии А дома разгромил «Удинезе» 5:1. По ходу первого тайма травму получил полузащитник чемпионов Италии Стефано Сенси.

У него повреждение мышц левого бедра. Сроки восстановления не известны, однако участие Сенси в Евро-2020 под вопросом.

Ранее сообщалось о том, что интерес к Сенси проявляет «Шахтер», однако стоимость игрока слишком высокая для «горняков».

В нынешнем сезоне на счету Сенси 21 матч за «Интер» во всех турнирах. Это уже третье мышечное повреждение для 25-летнего хавбека в нынешнем сезоне.