Хавбек Интера Сенси снова травмировался. Им интересовался Шахтер

Участие игрока в Евро-2020 под вопросом

  • 24.05.2021 20:40
  • 249 просмотров
  • 1 комментарий
Хавбек Интера Сенси снова травмировался. Им интересовался Шахтер
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Сенси

Вчера «Интер» в заключительном, 38-м туре Серии А дома разгромил «Удинезе» 5:1. По ходу первого тайма травму получил полузащитник чемпионов Италии Стефано Сенси.

У него повреждение мышц левого бедра. Сроки восстановления не известны, однако участие Сенси в Евро-2020 под вопросом.

Ранее сообщалось о том, что интерес к Сенси проявляет «Шахтер», однако стоимость игрока слишком высокая для «горняков».

В нынешнем сезоне на счету Сенси 21 матч за «Интер» во всех турнирах. Это уже третье мышечное повреждение для 25-летнего хавбека в нынешнем сезоне.

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Источник — Football-Italia

(2 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.05.2021 20:42
    +1
    и этого чудо игрока еще в три дорога толкнуть хотят? Сдыхались бы и радовались если какой-то интерес был
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.05.2021 20:42
    +1
    и этого чудо игрока еще в три дорога толкнуть хотят? Сдыхались бы и радовались если какой-то интерес был
    Ссылка
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