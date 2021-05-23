38-й тур
Интер Милан
5 : 1
Удинезе
23.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Интер ударно завершил успешный чемпионат, разгромив Удинезе

Забивали все, кто хотел

  • 23.05.2021 18:06
  • 411 просмотров
  • 1 комментарий
Интер ударно завершил успешный чемпионат, разгромив Удинезе
© ФК Интер

В заключительном туре Серии А досрочный чемпион «Интер» не оставил мокрого места от «Удинезе». Забил даже Кристиан Эриксен, для которого это был всего четвертый гол в сезоне в рамках всех турниров.
 
«Интер» набрал 91 очко и как минимум на десять зачетных пунктов опередил ближайшего преследователя.
 
Чемпионат Италии. 38-й тур

«Интер» – «Удинезе» – 5:1
Голы: 1:0 – 8 Янг, 2:0 – 44 Эриксен, 3:0 – 55, пенальти Мартинес, 4:0 – 64 Перишич, 5:0 – 71 Лукаку, 5:1 – 79, пенальти Перейра.

«Интер» – Ханданович (Паделли, 46), Хакими (Перишич, 57), Раноккия, Д`Амброзио, Янг, Сенси (Эриксен, 39), Гальярдини, Весино, Бастони, Мартинес (Лукаку, 57), Пинамонти (Санчес, 65).
«Удинезе» – Муссо (Гаспарини, 88), Молина, Ларсен, Бонифаци, Зегелар (Форестьери, 59), Перейра, Уолас (Палумбо, 88), Самир, де Пауль (Макенго, 69), Родриго Бекао, Окака Чука (Льоренте, 59).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Alex1976
    online
      Alex1976, 23.05.2021 18:13
    0
    Всех фанатов Интера с победой ! В этом году мы лучшие! Forza Inter!!!
    Ссылка
    Alex1976
    online
      Alex1976, 23.05.2021 18:13
    0
    Всех фанатов Интера с победой ! В этом году мы лучшие! Forza Inter!!!
    Ссылка
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