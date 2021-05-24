В матче 38-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» на своем поле разгромил «Удинезе» со счетом 5:1.
События матча
|79'
|ГОЛ ! С пенальти забил Роберто Перейра (Удинезе).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Интер Милан).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Перишич (Интер Милан).
|55'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Эриксен (Интер Милан).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Эшли Янг (Интер Милан).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.