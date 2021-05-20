Слишком дорого. Шахтер не работает над трансфером Сенси

«Горняки» не могут позволить себе трансфер хавбека «Интера»

  • 20.05.2021 14:25
  • 814 просмотров
  • 3 комментария
Слишком дорого. Шахтер не работает над трансфером Сенси
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Сенси

«Шахтеру» приписывают интерес к полузащитнику «Интера» Стефано Сенси, однако донецкий клуб не предпринимал никаких шагов для подписания игрока. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Сенси очень нравится наставнику «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, который вскоре должен возглавить «Шахтер». Однако стоимость Сенси слишком высокая для «Шахтера»: «Интер» хочет за игрока 30 миллионов евро.

«Шахтер» делает ставку на молодых и недорогих талантливых игроков, и трансфер Сенси в эту концепцию не вписывает. Поэтому вероятность перехода хавбека в донецкий клуб крайне низкая.

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Источник — FC Inter News

(2 голоса)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 20.05.2021 14:36
    -3
    Кипрские автобусники убогие вы лучше переживайте за свои трансферы, а не за трансферы Шахтёра + вы лучше уже заранее думайте за следующие 5 сезонов (минимум), вам там снова ничего не светит. Косточку раз в 5 лет прогрызли и хватит.
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    dudigo78
      dudigo78, 20.05.2021 14:34
    0
    Ну нарешті в Італії протрезвіли
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    Max30
    online
      Max30, 20.05.2021 14:30
    -1
    А Локкатели за 45 вписывается?))
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    dudigo78
      dudigo78, 20.05.2021 14:34
    0
    Ну нарешті в Італії протрезвіли
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