Слишком дорого. Шахтер не работает над трансфером Сенси

«Шахтеру» приписывают интерес к полузащитнику «Интера» Стефано Сенси, однако донецкий клуб не предпринимал никаких шагов для подписания игрока. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Сенси очень нравится наставнику «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, который вскоре должен возглавить «Шахтер». Однако стоимость Сенси слишком высокая для «Шахтера»: «Интер» хочет за игрока 30 миллионов евро.

«Шахтер» делает ставку на молодых и недорогих талантливых игроков, и трансфер Сенси в эту концепцию не вписывает. Поэтому вероятность перехода хавбека в донецкий клуб крайне низкая.