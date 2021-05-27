Интер контактировал с Маурицио Сарри

Миланский «Интер» приступил к поискам нового главного тренера после того, как клуб расторг контракт с Антонио Конте.

Приоритетным вариантом для «нерадзурри» был Массимилиано Аллегри. Однако он близок к возвращению в «Ювентус».

После этого «Интер» обратил свое внимание на еще одного экс-тренера «Ювентуса» - Маурицио Сарри. Представители клуба контактировали с тренером сегодня утром.

Также у «Интера» есть вариант с наставником «Порту» Сержиу Консейсау. Его представители сами предложили услуги специалиста чемпионам Италии.