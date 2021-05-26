Альянс продлил контракты с тремя игроками

Защитник Валерий Рогозинский, а также нападающие Николай Агапов и Александр Лебеденко, чьи контракты с «Альянсом» заканчивались 31 мая, пролонгировали соглашения до 15 июня, то есть до фактического завершения сезона.

Также в июне истекают контракты у ряда других игроков клуба – вратаря Ивана Богдана, защитников Александра Медведева и Евгения Непляха, полузащитников Ильи Зубкова, Вячеслава Поднебенного и Константина Ярошенко.

«Альянс» за три тура до финиша чемпионата занимает 6-е место в Первой лиге. 26 мая команда Юрия Ярошенко сыграет в Сумах с «Прикарпатьем».