Очень глубокий аналитический склад ума. Ахметов выдал комплименты Де Дзерби

Через 20 лет после Невио Скалы снова итальянец возглавил донецкий клуб

  • 25.05.2021 23:59
  • 344 просмотра
  • 3 комментария
Очень глубокий аналитический склад ума. Ахметов выдал комплименты Де Дзерби
© ФК Шахтер Донецк. Ахметов и Де Дзерби

Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов в интервью каналу «Футбол 1» выдал комплименты Роберто Де Дзерби, назначенному на пост главного тренера команды:

«Через 20 лет снова итальянец в клубе? Это очень хорошо, потому что с Невио Скалой мы тогда выиграли первое чемпионство, и он оставил очень хороший, яркий след. Мы всегда его помним. Это было первое чемпионство «Шахтера». Это было 11 июня 2002 года. Тогда трофей был в наших руках. А 27 мая 2002 года Скала выиграл еще и Кубок Украины. В тот год мы выиграли и Кубок, и чемпионство. И в финале мы тогда обыграли киевское «Динамо» 3:2, если помните, в дополнительное время.

Об таланте Де Дзерби говорит вся Европа и весь мир. Его команда, с кем бы она ни играла, всегда владеет мячом, она контролирует мяч, несмотря на то, что совсем разные бюджеты. Все-таки итальянский чемпионат – очень сильный чемпионат сегодня, который интересно смотреть, с огромной конкуренцией. Впервые за последние годы чемпионство не выиграл «Ювентус». «Интер» сколько лет к этому шел, не мог выиграть – сейчас выиграл.

Посмотрите сегодня на шестое-седьмое место – одинаковые очки у «Ромы» и «Сассуоло». С кем бы команда ни играла... Вы посмотрите, как они играли с «Аталантой». Это была тоже очень интересная игра. Со всеми соперниками, с лидерами команда «Сассуоло» не была мальчиками для битья. Они, в принципе, контролировали мяч и атаковали. Они заставляли нервничать всех лидеров и, когда получалось, обыгрывали лидеров в том числе.

Я доверяю своей команде, своей клубной команде, которая по большому-то счету убеждена в том, что она делает, убеждена в выборе. Их мнения мне достаточно. Но если вы хотите спросить у других, то вы можете спросить! Все, кто интересуется футболом, вам скажут, что Де Дзерби – это очень сильное решение «Шахтера».

У Роберто очень глубокий аналитический склад ума. Я убежден в том, что он смотрел, глубоко знает весь наш состав, наш стиль игры, во что мы играем и как мы играем. И перед тем, как прийти к нам, у него было много других предложений, но он выбрал нас. Почему? Потому что считает, что этот проект – именно тот, которым мы будем гордиться».

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.05.2021 00:26
    +2
    Вперёд. Задача - выграть кубок Галактики. А уже потом и дальше в космос можно продвинуться и забрать все возможные трофеи там.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 26.05.2021 00:10
    -3
    Дай Бог! Держим кулаки и только поддерживаем нового тренера!
    Жду возвращения Металлиста в УПЛ! И жду трансферы от Суркисов (!), не хлама как Бенито, Каргбо.. а нормальных игроков! Дедушка за этот год заработал для клуба больше, чем все те "дырнамавские сердца" за 3, деньги есть - Игорёк выдели хоть 20 млн.
    Тогда и чемпионат наш будет на крутом подъёме и в Еврокубках будет интереснее.
    Шахтёру нужны сильные соперники
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 26.05.2021 00:07
    -3
    Да, но без качественных трансферов будет сложно, так что в ожидании лучшего.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.05.2021 00:26
    +2
    Вперёд. Задача - выграть кубок Галактики. А уже потом и дальше в космос можно продвинуться и забрать все возможные трофеи там.
    Ссылка
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