Где смотреть онлайн финал Лиги Европы Вильярреал – Манчестер Юнайтед

Встреча состоится в среду, 26 мая

  • 25.05.2021 18:44
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Где смотреть онлайн финал Лиги Европы Вильярреал – Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 26 мая, состоится финал Лиги Европы, в котором сыграют «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед». 
 
Встреча состоится в Гданьске на стадионе «Energa Arena». Стартовый свисток француза Клеман Тюрпена прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Прогноз и анонс на финал Лиги Европы
 
В прямом эфире поединок «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» покажут телеканал «Футбол 2» и видеосервис MEGOGO.
 
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед».

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Источник — Sport.ua

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