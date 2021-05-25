В среду, 26 мая, состоится финал Лиги Европы, в котором сыграют «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед».
Встреча состоится в Гданьске на стадионе «Energa Arena». Стартовый свисток француза Клеман Тюрпена прозвучит в 22:00 по Киеву.
«Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Прогноз и анонс на финал Лиги Европы
В прямом эфире поединок «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» покажут телеканал «Футбол 2» и видеосервис MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед».
Источник — Sport.ua
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