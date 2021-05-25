Леся Цуренко – Даниэль Лао. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 мая украинская теннисистка Леся Цуренко (№140 WTA) стартует в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В четвертьфинале отбора украинка сразится против Даниэль Лао из США (№218 WTA). Встреча пройдет на корте №12 четвертым запуском. Ориентировочное время начала – 18:45 по Киеву.
Ранее теннисистки провели одну очную встречу, победила украинка.
В следующем раунде квалификации победительница встречи сразится против Терезы Мрдежи из Хорватии или Магдалены Фрех из Польши.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.