Пять бразильцев, которых Шахтер открыл футбольному миру

Сейчас уже сложно вспомнить конкретную дату, когда в «Шахтере» окончательно решили крепко сосредоточить свою трансферную политику на южноамериканском регионе и, в частности, Бразилии, но во многом благодаря этому решению «горняки» смогли за последние пару десятилетий совершить грандиозный рывок в развитии.

Если в клубном рейтинге УЕФА в 2000 году «Шахтер» наряду с «Кривбассом» занимал 104-е место, позади таких коллективов, как кипрский «Анортосис», латвийский «Сконто» и греческий «Ионикос», то сейчас «горняки» идут на 18-й строчке, что является высшей ступенью среди всех команд, представляющих Восточную Европу.

Немудрено, что успехи «Шахтера» привлекали и привлекают внимание к игрокам этой команды со стороны европейских топ-клубов. Сегодня мы предлагаем вспомнить пятерку наиболее успешных бразильцев, которых футбольному миру открыли «горняки», и которые после украинской Премьер-лиги продолжили карьеру в сильнейших европейских лигах.

Луис АДРИАНО

Матчей за «Шахтер»: 265

Голов за «Шахтер»: 128

Ассистов за «Шахтер»: 41

Getty Images/Global Images Ukraine

Воспитаннику «Интернасьонала» Луису Адриано удалось привлечь к себе внимание на клубном чемпионате мира 2006 года, когда он, выйдя на замену в полуфинале турнира против египетского «Аль-Ахли», сумел забить и принести своей команде важнейшую победу, а с ней и выход в финал. В решающем поединке бразильцы сенсационно переиграли «Барселону» (1:0), но все-таки главной молодой звездой того «Интернасьонала» был Алешандре Пато, впоследствии перебравшийся в «Милан».

Что касается Луиса Адриано, то его следующей большой остановкой в футбольной карьере после «Интернасьонала» стал именно «Шахтер». В Украину молодой бразилец перебрался в начале марта 2007 года за 3 миллиона евро. На тот момент конкуренция в нападении у «горняков» была очень существенной – Чиприан Марика, Брандао, Андрей Воробей, Алексей Белик. Каждый из них претендовал на свою долю игрового времени, а потому поначалу Луису Адриано пришлось непросто. Да и игровые характеристики молодого бразильца, откровенно говоря, сперва вызывали вопросы. Уж больно много моментов транжирил Луис…

Но со временем, получив доверие от тренерского штаба, Адриано превратился в ключевого нападающего донецкой команды. С ней он выиграл Кубок УЕФА в 2009 году, забив в финале «Вердеру», с ней он познал немало сладких мгновений от выигранных матчей в Лиге чемпионов, где установил феноменальное достижение, отличившись пента-триком в воротах БАТЭ. Более того, именно Луис Адриано со 128 забитыми мячами в активе ныне является лучшим голеадором «Шахтера» за всю историю донецкого клуба.

Летом 2015 года интерес к Луису Адриано проявил «Милан», который выкупил контракт бразильца за 14 миллионов евро. В итальянской Серии А форвард провел полтора года, после чего на два с половиной сезона уехал в московский «Спартак», а с лета 2019-го выступает на родине за «Палмейрас», являясь одной из главных звезд команды. Примечательно, что с «зелено-белыми» Луис Адриано в минувшем году выиграл Кубок Либертадорес и Кубок Бразилии, оставаясь в свои 34 года весьма грозным нападающим для защиты и вратарей команд-соперниц.

Немаловажно, что во времена карьеры в «Шахтере» Луис Адриано сумел дебютировать в национальной сборной Бразилии. С 2014 по 2015 годы форвард провел четыре поединка за «селесао», во всех из которых его команда праздновала победы.

Дуглас КОСТА

Матчей за «Шахтер»: 202

Голов за «Шахтер»: 38

Ассистов за «Шахтер»: 40

Getty Images/Global Images Ukraine

Воспитанник академии «Гремио» Дуглас Коста провел лишь один сезон в бразильской Серии А, прежде чем его высмотрели скауты «Шахтера». В январе 2010 года «горняки» заплатили 8 миллионов евро за трансфер 19-летнего на тот момент бразильца, о таланте которого говорили немало, но реализовать который футболисту еще предстояло усердной работой на тренировках и во время матчей.

В «Шахтер» Дуглас Коста перебрался одновременно со своим соотечественником Алексом Тейшейрой, но в отличие от него, сумел гораздо быстрее адаптироваться к новым реалиям. Сделать это Дугласу удалось, пожалуй, даже раньше самых оптимистичных прогнозов на этот счет. С первых же дней в Украине бразилец не переставал удивлять фантастической скоростью, техникой, а также абсолютно непредсказуемыми траекториями полета мяча после ударов, которые, как иногда казалось, нарушают все существующие ныне законы физики. Например, «Таврии» Коста забил так легко, непринужденно и непредсказуемо, словно для него это было обыкновенным занятием.

Яркая и успешная игра в «Шахтере» привели к тому, что в ноябре 2014 года Дуглас Коста дебютировал за национальную сборную Бразилии. В стане «селесао» хавбеку удалось задержаться, и даже принять участие в финальной части чемпионата мира-2018. Всего же Коста провел 31 поединок за национальную команду Бразилии, записав на свой счет 3 забитых мяча.

Летом 2015 года Дуглас Коста был продан «Шахтером» главному гранду немецкого футбола «Баварии» за 30 миллионов евро. На тот момент эта сумма стала третьей в рекордной летописи исходящих трансферов донецкого клуба.

В Германии Дуглас Коста провел два сезона, после чего был отдан в аренду «Ювентусу» с обязательством выкупа. В октябре минувшего года мюнхенский гранд согласовал с туринцами вопрос возвращения бразильца на правах аренды, но травмы не позволили Дугласу стать важным игроком для команды. Не так давно «Бавария» объявила о том, что возвращает Косту в «Ювентус», а вскоре итальянский клуб огласил о том, что ближайший год бразилец проведет в аренде в родном для него «Гремио». За время пребывания в Италии и Германии Дуглас Коста успел по три раза выиграть чемпионаты этих стран, фактически добывая «золото» в каждом из шести сезонов выступлений в топ-лигах после отъезда из «Шахтера», где бразилец также успел стать 5-кратным чемпионом Украины.

ВИЛЛИАН

Матчей за «Шахтер»: 221

Голов за «Шахтер»: 37

Ассистов за «Шахтер»: 63

Getty Images/Global Images Ukraine

За воспитанника «Коринтианса» Виллиана летом 2007 года «Шахтер» отдал рекордные на тот момент для клуба 19 миллионов долларов. Это был однозначный риск, ведь никто не знал, сумеет ли бразилец, которому на момент переезда в Украину едва исполнилось 19 лет, реализовать свой потенциал. А о способностях Виллиана говорили немало хорошего, предстояло только их воплотить в жизнь.

В «Шахтере» Виллиану предстояло выдержать непростую конкуренцию, так как вместе с ним в донецкий клуб в то трансферное окно пришли не менее звездные и дорогостоящие конкуренты в лице Нери Кастильо и Илсиньо. Но это не смутило молодого бразильца, чьей скоростью и техникой вскоре восхищалась едва ли не вся украинская Премьер-лига.

Но моментом истины для Виллиана в «Шахтере» стал сезон-2012/13, когда «горняки» угодили в тяжелейшую группу Лиги чемпионов с «Ювентусом», «Челси» и «Норшелланном», и сумели финишировать вторыми, вслед за итальянцами, но впереди англичан. Против лондонцев Виллиан на «Стэмфорд Бридж» выдал, пожалуй, один из лучших своих матчей в карьере, когда забил дважды, а «Шахтер» был близок к сенсационной выездной ничьей, которую упустил лишь в компенсированное ко второму тайму время (2:3).

За год до этого, в ноябре 2011 года, Виллиан дебютировал в национальной сборной Бразилии. Там он сумел задержаться надолго, приняв участие в финальных частях чемпионатов мира 2014 и 2018 годов, а также выиграл Кубок Америки в 2019-м. Всего за «селесао» Виллиан провел 70 поединков, отличившись в них 9 забитыми мячами и 15 результативными передачами.

«Шахтер» Виллиан покидал не без нюансов. Из-за этого бразилец не напрямую перешел в один из европейских топ-клубов, а сперва полгода провел в «Анжи», который в начале 2013 года активировал клаусулу хавбека в 35 миллионов евро, а спустя полгода за такие же деньги отпустил того в «Челси». За «синих» Виллиан провел семь сезонов, дважды становясь чемпионом Англии, один раз выиграв Лигу Европы, а также два раза будучи признанным игроком года в команде. Летом минувшего года Виллиан перебрался в «Арсенал», игроком которого является и по сей день.

ФРЕД

Матчей за «Шахтер»: 155

Голов за «Шахтер»: 15

Ассистов за «Шахтер»: 15

Getty Images/Global Images Ukraine

До перехода в «Шахтер» воспитанник «Интернасьонала» Фред успел провести целый сезон за первую команду родного клуба в бразильской Серии А, являясь игроком стартового состава. Несмотря на не самую впечатляющую антропометрию, в «Шахтере» поверили в способности центрального полузащитника, способного сыграть как в опорной зоне, так и под нападающим, и заплатили за его трансфер 15 миллионов евро.

Примечательно, что в одно время с Фредом в «Шахтер» пришел еще один центральный хавбек – Фернандо из «Гремио», которого подписали за 11 миллионов евро. А ведь в составе «горняков» в то время играли Тарас Степаненко и опытный Томаш Хюбшман, конкурировать с которыми молодым бразильцам было не так просто. Но если Фернандо стушевался и не смог себя проявить, то Фред, проявив настырность, постепенно добрался до наивысшей ступени признания в «Шахтере».

В ноябре 2014 года Фред был вызван в национальную сборную Бразилии, где дебютировал в товарищеском матче против Турции (4:0). В 2015 году полузащитник поучаствовал с «селесао» в Кубке Америки, а затем на продолжительное время выпал из обоймы национальной команды, вернуться в которую ему удалось накануне финальной части ЧМ-2018. Это объясняется тем, что при Паулу Фонсеке в «Шахтере» Фред превратился в ключевого игрока первой команды, что не осталось незамеченным тренерским штабом «селесао». Поехав на ЧМ-2018, Фред однако не провел на турнире ни одного матча.

Летом того же 2018 года Фред за рекордную для «Шахтера» сумму в 59 миллионов евро перешел в «Манчестер Юнайтед». При Жозе Моуриньо заиграть у бразильца в стане «красных дьяволов» не удалось, а вот сменивший португальца Уле-Гуннар Сульшер со временем предоставил больше шансов и доверия бразильскому хавбеку, и тот в целом не разочаровывает норвежского специалиста. В частности, в АПЛ-2020/21 Фред принял участие в 30 поединках, 27 из которых начинал в стартовом составе, а не так давно хавбек после почти трехлетней паузы снова получил вызов в национальную сборную Бразилии.

ФЕРНАНДИНЬО

Матчей за «Шахтер»: 281

Голов за «Шахтер»: 52

Ассистов за «Шахтер»: 50

Getty Images/Global Images Ukraine

Фернандиньо перешел в «Шахтер» летом 2005 года из «Атлетико Паранаэнсе» за 7,8 миллионов евро. Вокруг этого хавбека не гонялись топовые клубы Европы, но скаутам «горняков» трудолюбивый полузащитник приглянулся, и украинский клуб сделал на него ставку. Как оказалось, не зря.

На момент появления Фернандиньо в центре полузащиты в «Шахтере» действовали Франселино Матузалем, Анатолий Тимощук, Мариуш Левандовски, Игор Дуляй и Томаш Хюбшман, вытеснить любого из которых для молодого бразильца было непростой задачей. Но Фернандиньо не спешил прорываться на самую вершину, предпочтя подниматься туда постепенно. И такой подход полностью оправдал себя. Спустя несколько лет Фернандиньо стал тем, кто заменил в команде Матузалема, а со временем и вовсе стал ключевым игроком для «горняков».

Осенью 2010 года Фернандиньо в матче против «Оболони» сломал ногу. Многие специалисты предрекали, что бразилец больше никогда не сможет играть в футбол на серьезном уровне, но после двухсот дней, проведенных в лазарете, хавбек все-таки вернулся, а вскоре заиграл даже лучше, чем перед этой серьезной травмой. В августе 2011 года Фернандиньо дебютировал в национальной сборной Бразилии, с которой впоследствии сыграл на двух чемпионатах мира (2014 и 2018) и двух Кубках Америки (2015 и 2019).

Летом 2013 года «Шахтеру» поступило предложение на 40 миллионов евро от «Манчестер Сити» о продаже Фернандиньо, которое было принято руководством «горняков». На тот момент это была рекордная продажа в истории донецкого клуба, которая до наших дней была превзойдена лишь дважды – на трансферах Алекса Тейшейры (50 млн евро) и Фреда (59 млн евро).

За последние восемь лет в «Манчестер Сити» Фернандиньо провел под 350 матчей за «горожан», выиграв четыре чемпионата Англии, шесть Кубков английской лиги, два Суперкубка Англии и один Кубок Англии. Ныне, несмотря на 36-летний возраст своего ветерана, английский клуб, по сообщениям из авторитетных источников, принял решение продлить контракт с Фернандиньо до июля следующего года, так как Хосеп Гвардиола восхищается профессионализмом и отдачей от игрока, не видя пока реальной возможности заменить того кем-то другим.