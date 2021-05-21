ОФИЦИАЛЬНО. Гремио арендовал Дугласа Косту

Бразильский хавбек возвращается в родной клуб

  • 21.05.2021 23:26
  • 636 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Гремио арендовал Дугласа Косту
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Коста

«Ювентус» официально сообщил о том, что отдал своего полузащитника Дугласа Косту в бесплатную аренду в «Гремио». Арендное соглашение рассчитано на один год.

Дуглас Коста является воспитанником «Гремио». Именно оттуда он в январе 2010 года перешел в «Шахтер» Донецк.

Нынешний сезон Коста провел в аренде в «Баварии». На его счету 1 гол и 3 ассиста в 22 матчах во всех турнирах.

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Источник — ФК Ювентус

(4 голоса)

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Комментарии
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 21.05.2021 23:42
    0
    Мог бы, еще где то в Европе попылить... Неужели нету спроса или он сам не хочет?
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 21.05.2021 23:42
    0
    Мог бы, еще где то в Европе попылить... Неужели нету спроса или он сам не хочет?
    Ссылка
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