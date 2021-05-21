ОФИЦИАЛЬНО. Гремио арендовал Дугласа Косту

«Ювентус» официально сообщил о том, что отдал своего полузащитника Дугласа Косту в бесплатную аренду в «Гремио». Арендное соглашение рассчитано на один год.
Дуглас Коста является воспитанником «Гремио». Именно оттуда он в январе 2010 года перешел в «Шахтер» Донецк.
Нынешний сезон Коста провел в аренде в «Баварии». На его счету 1 гол и 3 ассиста в 22 матчах во всех турнирах.
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Источник — ФК Ювентус
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