ОФИЦИАЛЬНО. Гремио арендовал Дугласа Косту

«Ювентус» официально сообщил о том, что отдал своего полузащитника Дугласа Косту в бесплатную аренду в «Гремио». Арендное соглашение рассчитано на один год.

Дуглас Коста является воспитанником «Гремио». Именно оттуда он в январе 2010 года перешел в «Шахтер» Донецк.

Нынешний сезон Коста провел в аренде в «Баварии». На его счету 1 гол и 3 ассиста в 22 матчах во всех турнирах.