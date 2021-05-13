Пора возвращаться домой. Дуглас Коста близок к трансферу в Гремио

Экс-лидер «Шахтера», которому в сентябре исполнится 31 год, может вернуться в Бразилию

  • 13.05.2021 16:36
  • 582 просмотра
  • 4 комментария
Пора возвращаться домой. Дуглас Коста близок к трансферу в Гремио
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Коста

Вингер «Баварии» Дуглас Коста, выступающий в Германии на правах аренды из «Ювентуса», близок к возвращению в родной для него «Гремио».

Накануне в Бразилии в доме Косты состоялась его встреча с руководством «Гремио», на которой хавбек выказал готовность пойти на снижение требований по зарплате. В итоге стороны принципиально согласовали детали контракта, и теперь ждут позицию «Ювентуса» по этому вопросу.

В «Гремио» ждут, что «Ювентус» отпустит Дугласа Косту свободным агентом, несмотря на контракт, который рассчитан до лета 2022 года.

В марте сообщалось, что «Ювентус» готов расстаться с Костой, но за 10 миллионов евро. Позднее появилась информация об интересе к бразильцу, известному в Украине по играм за «Шахтер», со стороны мексиканского клуба «УАНЛ Тигрес».

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Источник — UOL Esporte

(2 голоса)

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Комментарии
    Nevershot
    online
      Nevershot, 13.05.2021 16:52
    -1
    Оо это бревно которое плевком выбивает страйк в кегельбане наконец-то возвращается туда, где ему место
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 13.05.2021 16:47
    0
    Невероятный игрок!
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 13.05.2021 16:45
    0
    pricolist, 13.05.2021 16:39
    Понимаю, что не молодой, но мне кажется, что еще пару лет может поиграть на приличном уровне. Почему б Шахтеру не подумать о его возвращении?)
    у него со здоровьем проблем накопилось, как у Кости Кравченко. Зачем стекла коллекционировать? Чтоб Малышеву не грустно было разве что...
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 13.05.2021 16:39
    0
    Понимаю, что не молодой, но мне кажется, что еще пару лет может поиграть на приличном уровне. Почему б Шахтеру не подумать о его возвращении?)
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 13.05.2021 16:47
    0
    Невероятный игрок!
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 13.05.2021 16:45
    0
    pricolist, 13.05.2021 16:39
    Понимаю, что не молодой, но мне кажется, что еще пару лет может поиграть на приличном уровне. Почему б Шахтеру не подумать о его возвращении?)
    у него со здоровьем проблем накопилось, как у Кости Кравченко. Зачем стекла коллекционировать? Чтоб Малышеву не грустно было разве что...
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 13.05.2021 16:39
    0
    Понимаю, что не молодой, но мне кажется, что еще пару лет может поиграть на приличном уровне. Почему б Шахтеру не подумать о его возвращении?)
    Ссылка
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