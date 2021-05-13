Пора возвращаться домой. Дуглас Коста близок к трансферу в Гремио

Вингер «Баварии» Дуглас Коста, выступающий в Германии на правах аренды из «Ювентуса», близок к возвращению в родной для него «Гремио».

Накануне в Бразилии в доме Косты состоялась его встреча с руководством «Гремио», на которой хавбек выказал готовность пойти на снижение требований по зарплате. В итоге стороны принципиально согласовали детали контракта, и теперь ждут позицию «Ювентуса» по этому вопросу.

В «Гремио» ждут, что «Ювентус» отпустит Дугласа Косту свободным агентом, несмотря на контракт, который рассчитан до лета 2022 года.

В марте сообщалось, что «Ювентус» готов расстаться с Костой, но за 10 миллионов евро. Позднее появилась информация об интересе к бразильцу, известному в Украине по играм за «Шахтер», со стороны мексиканского клуба «УАНЛ Тигрес».