Клуб из Мексики заинтересован в трансфере экс-лидера Шахтера

Дуглас Коста вскоре может стать игроком «УАНЛ Тигрес»

  • 01.04.2021 11:11
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Клуб из Мексики заинтересован в трансфере экс-лидера Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Коста

Мексиканский «УАНЛ Тигрес» проявляет интерес к 30-летнему экс-лидеру «Шахтера» Дугласу Косте, который ныне на правах аренды из «Ювентуса» выступает за «Баварию».

Информацию об этом сообщил журналист Фабрицио Романо со ссылкой на общение с агентом Косты Джованни Бранчини.

«Мне звонили из «УАНЛ Тигрес» по поводу Дугласа Косты, но у него очень высокая зарплата. Интерес к Косте мексиканский клуб проявлял и раньше, но тогда он очень быстро уехал в «Шахтер». Однако если есть бюджет, можно создать серьезную команду», - приводит Романо слова Бранчини.

Напомним, ранее стало известно, что «Бавария» не будет выкупать контракт Дугласа Косты у «Ювентуса», а туринский клуб не прочь продать вингера ближайшим летом за 10 миллионов евро.

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