Ювентус определился с суммой, за которую готов продать экс-вингера Шахтера

Итальянский «Ювентус» намерен в летнее трансферное окно окончательно избавиться от бывшего хавбека «Шахтера» Дугласа Косты.

По имеющейся информации, 30-летний бразилец получает в Турине по 5,5 миллионов евро в год, имея контракт до лета 2022 года. Чтобы снизить затраты, летом «Ювентус» рассчитывает продать Дугласа Косту за 10 миллионов евро.

В услугах Косты заинтересован «Гремио», но бразильский клуб не сумеет потянуть требуемую сумму, а потому в «Ювентусе» рассчитывают на европейцев, которые ранее проявляли интерес к хавбеку, в частности, на английский «Лидс».

Напомним, в нынешнем сезоне Дуглас Коста выступает за «Баварию» на правах аренды, не имея твердого места в основе команды, по причине чего мюнхенцы не собираются выкупать футболиста у «Ювентуса».