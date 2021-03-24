Ювентус определился с суммой, за которую готов продать экс-вингера Шахтера

Дуглас Коста более не нужен туринскому клубу

  • 24.03.2021 17:27
  • 1391 просмотр
  • 2 комментария
Ювентус определился с суммой, за которую готов продать экс-вингера Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский «Ювентус» намерен в летнее трансферное окно окончательно избавиться от бывшего хавбека «Шахтера» Дугласа Косты.

По имеющейся информации, 30-летний бразилец получает в Турине по 5,5 миллионов евро в год, имея контракт до лета 2022 года. Чтобы снизить затраты, летом «Ювентус» рассчитывает продать Дугласа Косту за 10 миллионов евро.

В услугах Косты заинтересован «Гремио», но бразильский клуб не сумеет потянуть требуемую сумму, а потому в «Ювентусе» рассчитывают на европейцев, которые ранее проявляли интерес к хавбеку, в частности, на английский «Лидс».

Напомним, в нынешнем сезоне Дуглас Коста выступает за «Баварию» на правах аренды, не имея твердого места в основе команды, по причине чего мюнхенцы не собираются выкупать футболиста у «Ювентуса».

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Источник — Gazzetta dello Sport

(5 голосов)

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Комментарии
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 24.03.2021 18:09
    0
    Трансферная политика Юве очень странная, купить Роналду, отдать Пьянича, Косту, Комана, Мойзе Кина. Роналду ща уйдёт, а кого вместо него, если в полузащите - дыры. Чувствую, в Рому пойдёт по традиции
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 24.03.2021 17:46
    0
    Милан Милан, 24.03.2021 17:44
    Ну вот, хорошее усиление для Щахтера на пару лет за норм деньги!
    Зарплату Шахта в нынешних реалиях такую платить не будет!
    Ссылка
    Милан Милан
    online
      Милан Милан, 24.03.2021 17:44
    0
    Ну вот, хорошее усиление для Щахтера на пару лет за норм деньги!
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 24.03.2021 18:09
    0
    Трансферная политика Юве очень странная, купить Роналду, отдать Пьянича, Косту, Комана, Мойзе Кина. Роналду ща уйдёт, а кого вместо него, если в полузащите - дыры. Чувствую, в Рому пойдёт по традиции
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 24.03.2021 17:46
    0
    Милан Милан, 24.03.2021 17:44
    Ну вот, хорошее усиление для Щахтера на пару лет за норм деньги!
    Зарплату Шахта в нынешних реалиях такую платить не будет!
    Ссылка
    Милан Милан
    online
      Милан Милан, 24.03.2021 17:44
    0
    Ну вот, хорошее усиление для Щахтера на пару лет за норм деньги!
    Ссылка
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