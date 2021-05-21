36-летний Фернандиньо продлил на год контракт с Ман Сити – The Times

36-летний полузащитник Фернандиньо подписал новый контракт с «Манчестер Сити» сроком на один сезон, сообщает авторитетное британское издание The Times.
Сделка была согласована в последние несколько недель. Ожидается, что в ближайшее время стороны объявят о ней официально.
Фернандиньо является нынешним капитаном «Манчестер Сити» и защищает цвета клуба с 2013 года. Всего за «горожан» бразилец провел 348 поединков, в которых отличился 24 забитыми мячами и 28 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Фернандиньо может вернуться в родной для него «Атлетико Паранаэнсе».
Источник — The Times
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