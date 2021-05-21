36-летний Фернандиньо продлил на год контракт с Ман Сити – The Times

Опытный полузащитник продолжает оставаться важной фигурой в команде Хосепа Гвардиолы

  • 21.05.2021 09:34
  • 930 просмотров
  • 0 комментариев
36-летний Фернандиньо продлил на год контракт с Ман Сити – The Times
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандиньо

36-летний полузащитник Фернандиньо подписал новый контракт с «Манчестер Сити» сроком на один сезон, сообщает авторитетное британское издание The Times.

Сделка была согласована в последние несколько недель. Ожидается, что в ближайшее время стороны объявят о ней официально.

Фернандиньо является нынешним капитаном «Манчестер Сити» и защищает цвета клуба с 2013 года. Всего за «горожан» бразилец провел 348 поединков, в которых отличился 24 забитыми мячами и 28 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Фернандиньо может вернуться в родной для него «Атлетико Паранаэнсе».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — The Times

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности