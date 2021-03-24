Атлетико Паранаэнсе хочет подписать Фернандиньо

Полузащитник «Манчестер Сити» летом может вернуться в родной для него клуб

  • 24.03.2021 10:13
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Атлетико Паранаэнсе хочет подписать Фернандиньо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандиньо

Бразильский «Атлетико Паранаэнсе» активизировался в вопросе переговоров о переходе полузащитника «Манчестер Сити» Фернандиньо.

Ближайшим летом у хавбека истечет срок действия контракта с «горожанами», а новую сделку английский клуб, вероятнее всего, ветерану не предложит, так как руководство «Сити» собирается провести омоложение состава.

В начале мая Фернандиньо исполнится 36 лет, и он нацелен покинуть английский футбол на достойной ноте, чем и хочет воспользоваться «Атлетико Паранаэнсе».

Ключевой загвоздкой в переговорном процессе может стать размер зарплаты. Бразильский клуб не готов платить Фернандиньо больше 30 тысяч евро в месяц, из-за чего хавбеку придется пойти на существенное понижение оклада.

Напомним, «Атлетико Паранаэнсе» является родным клубом для Фернандиньо. Именно отсюда в 2005 году хавбек перебирался в «Шахтер», из которого в 2013-м перешел в «Манчестер Сити». Эти три клуба остаются единственными в профессиональной карьере бразильца к настоящему моменту.

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Источник — UOL Esporte

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