Атлетико Паранаэнсе хочет подписать Фернандиньо

Бразильский «Атлетико Паранаэнсе» активизировался в вопросе переговоров о переходе полузащитника «Манчестер Сити» Фернандиньо.

Ближайшим летом у хавбека истечет срок действия контракта с «горожанами», а новую сделку английский клуб, вероятнее всего, ветерану не предложит, так как руководство «Сити» собирается провести омоложение состава.

В начале мая Фернандиньо исполнится 36 лет, и он нацелен покинуть английский футбол на достойной ноте, чем и хочет воспользоваться «Атлетико Паранаэнсе».

Ключевой загвоздкой в переговорном процессе может стать размер зарплаты. Бразильский клуб не готов платить Фернандиньо больше 30 тысяч евро в месяц, из-за чего хавбеку придется пойти на существенное понижение оклада.

Напомним, «Атлетико Паранаэнсе» является родным клубом для Фернандиньо. Именно отсюда в 2005 году хавбек перебирался в «Шахтер», из которого в 2013-м перешел в «Манчестер Сити». Эти три клуба остаются единственными в профессиональной карьере бразильца к настоящему моменту.