Катерина Бондаренко – Мариам Болквадзе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 мая украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№225 WTA) стартует в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В четвертьфинале отбора украинка сразится против первой ракетки Грузии Мариам Болквадзе (№220 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте №3. Начало матча в 11:30 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде квалификации победительница встречи сразится против Веры Звонаревой из России или Франчески Джонс из Великобритании.
Источник — Sport.ua
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