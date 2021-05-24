«Челси» уступил «Астон Вилле» в матче 38-го тура чемпионата Англии.
«Астон Вилла» - «Челси» - 2:1
Голы: Траоре, 43, Эль-Гази (пен), 52 - Чилуэлл, 70.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|89'
|Сезар Аспиликуэта (Челси) получает красную карточку.
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Бен Чилвелл (Челси).
|52'
|ГОЛ ! С пенальти забил Анвар Эль-Гази (Астон Вилла).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Бертран Траоре (Астон Вилла).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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