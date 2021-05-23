В воскресенье, 23 мая, в Бирмингеме на поле стадиона «Вилла Парк» состоится матч 38 тура английской Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» примет «Челси».

«Астон Вилла»

Команда Дина Смита располагается в турнирной таблице чемпионата Англии на 11 позиции. В ее активе 52 очка, набранные в 37 поединках. По 15 раз бирмингенцы выиграли и проиграли, 7 матчей завершились вничью. В предыдущем туре «львы» на выезде обыграли «Тоттенхэм» (2:1), чем прервали серию из трех матчей без побед («Манчестер Юнайтед» - 1:3 дома, «Эвертон» - 0:0 дома, «Кристал Пэлас» - 2:3 на выезде).

На своем поле в завершающемся сезоне «Астон Вилла» набрала 22 очка в 18 сыгранных встречах. В четырех крайних поединках дома команда не может выиграть (2 ничьи, 2 поражения) – «Манчестер Сити» (1:2), «Вест Бромвич» (2:2), «Манчестер Юнайтед» (1:3), «Эвертон» (0:0).

В предстоящем поединке партнерам не помогут Баркли, который не сможет выйти на поле из-за условий арендного соглашения, а также травмированные Кэш, Сансон и Трезеге.

«Челси»

Подопечные Томаса Тухеля занимают в таблице АПЛ третье место. В 37 матчах они набрали 67 очков. В 19 встречах лондонцы выиграли, в 10-ти довольствовались ничьими, а в восьми проиграли. В крайней встрече чемпионата «Челси» обыграл дома «Лестер» (2:1). Этой победой он закрыл домашнее поражение от «Арсенала» (0:1). А до этого у команды была серия из трех побед соответственно над «Вест Хэмом» (1:0 на выезде), «Фулхэмом» (2:0 дома) и «Манчестер Сити» (2:1 на выезде).

По показателям в гостевых матчах «Челси» сейчас занимает в АПЛ шестое место. В 18 поединках сезона на выезде «аристократы» набрали 34 очка, добившись 10 побед при 4 ничьих и 4 поражениях. В трех крайних гостевых встречах лондонцы неизменно побеждали – «Кристал Пэлас» (4:1), «Вест Хэм» (1:0), «Манчестер Сити» (2:1).

В игре против бирмингемцев под вопросом участие Канте и Хаверца, имеющих мышечные повреждения.

История встреч

В английской Премьер-лиге команды провели друг с другом 51 поединок. В 12 матчах выиграла «Астон Вилла», в том числе – в семи на своем поле. На счету у «Челси» 26 побед, включая 11-ть гостевых. В 13 матчах соперники расходились миром.

В матче первого круга текущего сезона, который состоялся в Лондоне 28 декабря прошлого года, «Астон Вилла» и «Челси» сильнейшего не выявили – ничья 1:1.

Ориентировочные составы:

«Астон Вилла»: Мартинес, Конса, Хос, Мингс, Таргетт, Макгин, Накамба, Траоре, Грилиш, Эль-Гази, Уоткинс.

«Челси»: Менди, Рюдигер, Тьягу Силва, Аспиликуэта, Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Джеймс, Пулишич, Маунт, Вернер.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят гости, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.47 по линии Parimatch.

23 мая, воскресенье