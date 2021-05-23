38-й тур
Арсенал
2 : 0
Брайтон
23.05.2021, FT

АПЛ. Ливерпуль и Челси пробились в ЛЧ. В Лигу конференций попал Тоттенхэм

В одно время прошли матчи заключительного 38 тура Английской Премьер-лиги

  • 23.05.2021 20:00
  • 2956 просмотров
  • 11 комментариев
АПЛ. Ливерпуль и Челси пробились в ЛЧ. В Лигу конференций попал Тоттенхэм
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн забил Лестеру

В воскресенье, 23 мая, в одно время прошли матчи заключительного 38 тура Английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль» и «Челси» пробились в Лигу чемпионов. В Лигу конференций попал «Тоттенхэм», занявший 7-е место за счет волевой победы над «Лестером» (4:2).

«Манчестер Сити» показал чемпионский класс, разгромив «Эвертон» (5:0). Всю игру на поле провел украинец Александр Зинченко.

От Англии в еврокубки попали:

  • Лига чемпионов: «Ман Сити» (86), «Ман Юнайтед» (74), «Ливерпуль» (69), «Челси» (67)
  • Лига Европы: «Лестер» (66), «Вест Хэм» (65)
  • Лига конференций: «Тоттенхэм» (62)

Выбыли из топ-дивизиона: «Фулхэм», «Вест Бромвич», «Шеффилд Юнайтед».

АПЛ. 38-й тур

«Арсенал» – «Брайтон» – 2:0

Голы: Пепе, 49 (1:0). Пепе, 60 (2:0).

«Астон Вилла»  «Челси»  2:1

Голы: Траоре, 43 (1:0). Эль-Гази, 52, пенальти (2:0). Чилвелл, 70 (2:1).

«Вест Хэм» – «Саутгемптон» – 3:0

Голы: Пабло Форнальс, 30 (1:0). Пабло Форнальс, 33 (2:0). Райс, 86 (3:0).

«Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед» – 1:2

Голы: Эланга, 13 (0:1). Семеду, 39 (1:1). Мата, 45, пенальти (1:2).

«Лестер» – «Тоттенхэм» – 2:4

Голы: Варди, 18, пенальти (1:0). Кейн, 41 (1:1). Варди, 52, пенальти (2:1). Шмайхель, 76, автогол (2:2). Бэйл, 86 (2:3). Бэйл, 90 (2:4).

«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» – 2:0

Голы: Мане, 36 (1:0). Мане, 74 (2:0).

«Лидс» – «Вест Бромвич» – 3:1

Голы: Родриго, 17 (1:0). К.Филлипс, 42 (2:0). Бэмфорд, 79, пенальти (3:0). Робсон-Кану, 90 (3:1).

«Манчестер Сити» – «Эвертон» – 5:0

Голы: Де Брюйне, 11 (1:0). Габриэл Жезус, 14 (2:0). Фоден, 53 (3:0). Агуэро, 71 (4:0). Агуэро, 76 (5:0).

Нереализованный пенальти: Сигурдссон, 37.

«Фулхэм» – «Ньюкасл» – 0:2

Голы: Уиллок, 23 (0:1). Шер, 88, пенальти (0:2).

«Шеффилд Юнайтед» – «Бернли» – 1:0

Гол: Макголдрик, 24.

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Ibracadabra
    online
      Ibracadabra, 23.05.2021 20:31
    0
    Поляки молодцы! На одном из спортивных каналов показали Мультилигу: сразу все 10 матчей, быстро реагируя на каждый гол. Лучшие 2 часа у телевизора!
    Ссылка
    лом
    online
      лом, 23.05.2021 20:25
    0
    Ibracadabra, 23.05.2021 20:23
    Ливерпуль! Мечтали о 4 месте 6 туров назад, но 5 побед и вообще 3 место!
    Повторили недавнее восхождение МЮ с 15-го места на 3-е)
    Ссылка
    Ibracadabra
    online
      Ibracadabra, 23.05.2021 20:23
    0
    Ливерпуль! Мечтали о 4 месте 6 туров назад, но 5 побед и вообще 3 место!
    Ссылка
    лом
    online
      лом, 23.05.2021 20:21
    0
    Хит сезона это возвращение Лидс Юнайтед, и сразу на 9-е место.
    Ссылка
    Igor Gumeniuk
    online
      Igor Gumeniuk, 23.05.2021 20:21
    -1
    Шкода Лестер. А ще більше шкода через те, що фіналісти ЛЧ попадають за місцями в групу ЛЧ. А це означає, що Зеніт також в першу корзину. А так близько було, щоби Челсі потрібно було би в фіналі дуже напрягтися і брати ЛЧ, щоби попасти в ЛЧ наступного сезону, так само як у фіналі ЛЄ рвати буде Віляреал, і тоді Зеніт був би десь в другій-третій корзині.
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    introvert
    online
      introvert, 23.05.2021 20:19
    0
    Участие Лестера в ЛЧ от Англии было бы хоть каким-то послаблением для остальных стран-участниц. А так от родоначальников сыграют одни футбольные тяжеловесы.
    Чувствую, что скоро разрыв в таблице коэффициентов между испанцами и англичанами станет неприличным. В пользу последних, ессно.
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 23.05.2021 20:16
    +2
    Сетанта прошляпила очень крутой матч.
    Тотем за 15мин до конца матча сделал Лестер из самих счастливих в не очень,не пустил в ЛЧ,а сам попал какую то новую муть.
    По игре защита Тотема налажала с пеналями,абсолютно не факт что Варди забил с игры Льорису,а пеналь то пеналь намного легче.
    Ну и Кейн забил со сложнейшего положения и заслужено стал лучшим в АПЛ(пора ему покидать этого Д.Леви с его.....)
    Молодой тренер Тотема не ловит мышей вообще,выставить ледачого Бергвейна который и сегодня был полный 0,а Моура и Бейла мариновать на лавке.
    P.S. Уйду вслед за Кейном с Тотема,после семи лет просмотра всех их матчей,достал Д.Леви с его непредсказуемыми решениями и т.д и т.п.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 23.05.2021 20:10
    0
    euro2012_za_2012euro, 23.05.2021 20:02
    Лестеру не хватило 1 очка до ЛЧ.
    Ели бы Лестер вничью сыграл, то Арсенал бы был в Лиге конференций
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 23.05.2021 20:09
    +3
    Лестер - Тоттенхэм это был триллер! Сначала одни выходят в ЛЧ, другие мимо еврокубков! А по итогу лисы в ЛЕ, а шпоры таки запрыгнули в последний вагон... За интригу до последней минуты !
    Ссылка
    лом
    online
      лом, 23.05.2021 20:06
    -1
    Промышленный Манчестер опять рулит. Спорт и труд рядом идут.)
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 23.05.2021 20:02
    0
    Лестеру не хватило 1 очка до ЛЧ.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 23.05.2021 20:09
    +3
    Лестер - Тоттенхэм это был триллер! Сначала одни выходят в ЛЧ, другие мимо еврокубков! А по итогу лисы в ЛЕ, а шпоры таки запрыгнули в последний вагон... За интригу до последней минуты !
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 23.05.2021 20:16
    +2
    Сетанта прошляпила очень крутой матч.
    Тотем за 15мин до конца матча сделал Лестер из самих счастливих в не очень,не пустил в ЛЧ,а сам попал какую то новую муть.
    По игре защита Тотема налажала с пеналями,абсолютно не факт что Варди забил с игры Льорису,а пеналь то пеналь намного легче.
    Ну и Кейн забил со сложнейшего положения и заслужено стал лучшим в АПЛ(пора ему покидать этого Д.Леви с его.....)
    Молодой тренер Тотема не ловит мышей вообще,выставить ледачого Бергвейна который и сегодня был полный 0,а Моура и Бейла мариновать на лавке.
    P.S. Уйду вслед за Кейном с Тотема,после семи лет просмотра всех их матчей,достал Д.Леви с его непредсказуемыми решениями и т.д и т.п.
    Ссылка
    Ibracadabra
    online
      Ibracadabra, 23.05.2021 20:31
    0
    Поляки молодцы! На одном из спортивных каналов показали Мультилигу: сразу все 10 матчей, быстро реагируя на каждый гол. Лучшие 2 часа у телевизора!
    Ссылка
    лом
    online
      лом, 23.05.2021 20:25
    0
    Ibracadabra, 23.05.2021 20:23
    Ливерпуль! Мечтали о 4 месте 6 туров назад, но 5 побед и вообще 3 место!
    Повторили недавнее восхождение МЮ с 15-го места на 3-е)
    Ссылка
    Ibracadabra
    online
      Ibracadabra, 23.05.2021 20:23
    0
    Ливерпуль! Мечтали о 4 месте 6 туров назад, но 5 побед и вообще 3 место!
    Ссылка
    лом
    online
      лом, 23.05.2021 20:21
    0
    Хит сезона это возвращение Лидс Юнайтед, и сразу на 9-е место.
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 23.05.2021 20:19
    0
    Участие Лестера в ЛЧ от Англии было бы хоть каким-то послаблением для остальных стран-участниц. А так от родоначальников сыграют одни футбольные тяжеловесы.
    Чувствую, что скоро разрыв в таблице коэффициентов между испанцами и англичанами станет неприличным. В пользу последних, ессно.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 23.05.2021 20:10
    0
    euro2012_za_2012euro, 23.05.2021 20:02
    Лестеру не хватило 1 очка до ЛЧ.
    Ели бы Лестер вничью сыграл, то Арсенал бы был в Лиге конференций
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 23.05.2021 20:02
    0
    Лестеру не хватило 1 очка до ЛЧ.
    Ссылка
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