АПЛ. Ливерпуль и Челси пробились в ЛЧ. В Лигу конференций попал Тоттенхэм

В воскресенье, 23 мая, в одно время прошли матчи заключительного 38 тура Английской Премьер-лиги.
«Ливерпуль» и «Челси» пробились в Лигу чемпионов. В Лигу конференций попал «Тоттенхэм», занявший 7-е место за счет волевой победы над «Лестером» (4:2).
«Манчестер Сити» показал чемпионский класс, разгромив «Эвертон» (5:0). Всю игру на поле провел украинец Александр Зинченко.
От Англии в еврокубки попали:
- Лига чемпионов: «Ман Сити» (86), «Ман Юнайтед» (74), «Ливерпуль» (69), «Челси» (67)
- Лига Европы: «Лестер» (66), «Вест Хэм» (65)
- Лига конференций: «Тоттенхэм» (62)
Выбыли из топ-дивизиона: «Фулхэм», «Вест Бромвич», «Шеффилд Юнайтед».
АПЛ. 38-й тур
«Арсенал» – «Брайтон» – 2:0
Голы: Пепе, 49 (1:0). Пепе, 60 (2:0).
«Астон Вилла» – «Челси» – 2:1
Голы: Траоре, 43 (1:0). Эль-Гази, 52, пенальти (2:0). Чилвелл, 70 (2:1).
«Вест Хэм» – «Саутгемптон» – 3:0
Голы: Пабло Форнальс, 30 (1:0). Пабло Форнальс, 33 (2:0). Райс, 86 (3:0).
«Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед» – 1:2
Голы: Эланга, 13 (0:1). Семеду, 39 (1:1). Мата, 45, пенальти (1:2).
«Лестер» – «Тоттенхэм» – 2:4
Голы: Варди, 18, пенальти (1:0). Кейн, 41 (1:1). Варди, 52, пенальти (2:1). Шмайхель, 76, автогол (2:2). Бэйл, 86 (2:3). Бэйл, 90 (2:4).
«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» – 2:0
Голы: Мане, 36 (1:0). Мане, 74 (2:0).
«Лидс» – «Вест Бромвич» – 3:1
Голы: Родриго, 17 (1:0). К.Филлипс, 42 (2:0). Бэмфорд, 79, пенальти (3:0). Робсон-Кану, 90 (3:1).
«Манчестер Сити» – «Эвертон» – 5:0
Голы: Де Брюйне, 11 (1:0). Габриэл Жезус, 14 (2:0). Фоден, 53 (3:0). Агуэро, 71 (4:0). Агуэро, 76 (5:0).
Нереализованный пенальти: Сигурдссон, 37.
«Фулхэм» – «Ньюкасл» – 0:2
Голы: Уиллок, 23 (0:1). Шер, 88, пенальти (0:2).
«Шеффилд Юнайтед» – «Бернли» – 1:0
Гол: Макголдрик, 24.
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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Чувствую, что скоро разрыв в таблице коэффициентов между испанцами и англичанами станет неприличным. В пользу последних, ессно.
Тотем за 15мин до конца матча сделал Лестер из самих счастливих в не очень,не пустил в ЛЧ,а сам попал какую то новую муть.
По игре защита Тотема налажала с пеналями,абсолютно не факт что Варди забил с игры Льорису,а пеналь то пеналь намного легче.
Ну и Кейн забил со сложнейшего положения и заслужено стал лучшим в АПЛ(пора ему покидать этого Д.Леви с его.....)
Молодой тренер Тотема не ловит мышей вообще,выставить ледачого Бергвейна который и сегодня был полный 0,а Моура и Бейла мариновать на лавке.
P.S. Уйду вслед за Кейном с Тотема,после семи лет просмотра всех их матчей,достал Д.Леви с его непредсказуемыми решениями и т.д и т.п.
Тотем за 15мин до конца матча сделал Лестер из самих счастливих в не очень,не пустил в ЛЧ,а сам попал какую то новую муть.
По игре защита Тотема налажала с пеналями,абсолютно не факт что Варди забил с игры Льорису,а пеналь то пеналь намного легче.
Ну и Кейн забил со сложнейшего положения и заслужено стал лучшим в АПЛ(пора ему покидать этого Д.Леви с его.....)
Молодой тренер Тотема не ловит мышей вообще,выставить ледачого Бергвейна который и сегодня был полный 0,а Моура и Бейла мариновать на лавке.
P.S. Уйду вслед за Кейном с Тотема,после семи лет просмотра всех их матчей,достал Д.Леви с его непредсказуемыми решениями и т.д и т.п.
Чувствую, что скоро разрыв в таблице коэффициентов между испанцами и англичанами станет неприличным. В пользу последних, ессно.
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