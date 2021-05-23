В воскресенье, 23 мая, в одно время проходят матчи 38 тура Английской Премьер-лиги.

В Бирмингеме на поле стадиона «Вилла Парк» состоится поединок, в котором «Астон Вилла» примет «Челси».

«Аристократы» должны сыграть по максимуму, иначе могут лишиться места в топ-4 и потерять путевку в Лигу чемпионов.

Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция