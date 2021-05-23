В воскресенье, 23 мая, в одно время проходят матчи 38 тура Английской Премьер-лиги.
В Бирмингеме на поле стадиона «Вилла Парк» состоится поединок, в котором «Астон Вилла» примет «Челси».
«Аристократы» должны сыграть по максимуму, иначе могут лишиться места в топ-4 и потерять путевку в Лигу чемпионов.
Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Бертран Траоре (Астон Вилла).
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Источник — Sport.ua
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