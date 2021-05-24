В матче 38-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Эвертон» со счетом 5:0.
События матча
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Кун Агуэро (Ман Сити).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Кун Агуэро (Ман Сити).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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