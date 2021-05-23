ВИДЕО. Гвардиола заплакал после матча Манчестер Сити – Эвертон

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заплакал во время интервью, когда говорил об уходе Серхио Агуэро.



«Он особенный человек для всех нас. Он такой славный. Он мне очень помог, его не заменить. В этом клубе было много игроков, таких как Джо Харт и Давид Сильва, которые помогли нам стать таким клубом – тем, чем он является. Мы помогли его наследию, и он показал свое мастерство за 20 минут», – сказал Гвардиола Sky Sports после матча.



Вашему вниманию запись пресс-конференции Пеп Гвардиолы после матча «Манчестер Сити» – «Эвертон».