В воскресенье, 23 мая, состоится матч 38 тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Сити» примет «Эвертон». Поединок пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

«Манчестер Сити»

«Горожане» доигрывают сезон в качестве нового чемпиона. В прошлом туре команда Гвардиолы могла себе позволить уступить «Брайтону» - 2:3. Но в этом сезоне у команды еще есть главная мотивация - финал Лиги чемпионов. Поэтому оставшиеся игры чемпионата футболисты могут пройти в эконом-режиме. Об этом свидетельствуют последние результаты - поражение «Брайтону» (2:3), победа над «Ньюкаслом» (4:3), поражение «Челси» (1:2), победа над «Кристал Пэлас» (2:0).

В последнем туре сезона «Сити» хочет победить и у команды больше шансов, но и здесь можно ожидать ротацию состава. Поэтому у «Эвертона» могут возникнуть шансы.

«Эвертон»

«Ириски» долгое время шли в топ-6, но в концовке сезона подопечные Карло Анчелотти выдохлись. Неудачным выдался отрезок в марте-апреле. Когда «Эвертон» потерпел два поражения и трижды сыграл вничью.

В последних турах команда вновь чередует матчи с разными результатами. В 37-м туре команда обыграла «Вулверхэмптон» (1:0), но до этого уступил в домашних матчах «Астон Вилле» (1:2) и «Шеффилду» (0:1). Команда еще имеет шансы занять седьмое место в АПЛ, чтобы выйти в Лигу конференций. Но для этого команде нужно не проиграть «Сити» и надеятся на поражение «Тоттенхэма» в параллельном матче «Эвертону».

Ориентировочные составы

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Аке, Менди, Де Брюйне, Фернандиньо, Родриго, Торрес, Агуэро, Стерлинг.

«Эвертон»: Пикфорд, Годфри, Мина, Кин, Динь, Коулмэн, Дукуре, Аллан, Сигурдссон, Ришарлисон, Калверт-Льюин.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Манчестер Сити» в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.45 по линии Parimatch.

23 мая, воскресенье