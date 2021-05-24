В матче 38-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» на выезде обыграл «Лестер» со счетом 4:2.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Гарет Бэйл (Тоттенхэм).
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Гарет Бэйл (Тоттенхэм).
|77'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Каспер Шмайхель (Лестер).
|52'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джейми Варди (Лестер).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
|18'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джейми Варди (Лестер).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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