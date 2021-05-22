Перед заключительным туром АПЛ сезона 2020/2021 главным нерешенным вопросом остается то, кто финиширует в топ-4. На два вакантных места три претендента – «Челси», «Ливерпуль» и «Лестер». Именно к матчам этих трех команд в заключительный день английского сезона будет приковано больше всего внимания.

«Лестер»

В этой борьбе за место в зоне Лиги чемпионов именно шансы «Лестера» накануне последнего тура самые низкие. Команда Брендана Роджерса проигрывает одно очко «Челси», а «Ливерпулю» при равенстве очков уступает 4 гола по разнице забитых и пропущенных. Задача «Лестера» проста – побеждать в последнем туре и ждать осечки кого-то из прямых конкурентов. Либо громить «Тоттенхэм» с каким-то невероятным счетом, но это уже из области фантастики.

Сезон для «Лисов» уже можно называть сверхуспешным – неделю назад они завоевали Кубок Англии, обыграв в финале «Челси». Однако во вторник команда Томаса Тухеля сумела взять реванш, и обыграла «Лестер» в важнейшем матче в борьбе за топ-4. В этом двухсерийном противостоянии команд «Лестер» выиграл поединок, в котором на кону был трофей и престиж, а «Челси» - матч, который был более важен с финансовой точки зрения.

В матче с «Тоттенхэмом» Брендан Роджерс не сможет рассчитывать на ключевого хавбека Харви Барнса, который не играет с марта. Также травмированы защитники Джеймс Джастин и Джонни Эванс. Под вопросом также участие в матче Дженгиза Ундера.

«Тоттенхэм»

Из всех трех претендентов на зону Лиги чемпионов, именно у «Лестера» в последнем туре будет самый сложный соперник. «Челси» и «Ливерпуль» и будут играть с «Астон Виллой» и «Кристал Пэлас» - командами из второй половины турнирной таблицы АПЛ, которые все свои задачи на сезон уже решили, и турнирной мотивации не имеют. А вот «Лестеру», в добавок к худшему из трех претендентов турнирному положению, еще и предстоит играть с «Тоттенхэмом» - командой более высокого класса, так еще и с турнирной мотивацией перед последним туром.

Если «Лестер» борется за место в Лиге чемпионов, то «Шпоры» - за попадание в новосозданный турнир под названием Лига Конференций. Да, не слишком почетно для команды, которая всего два года назад играла в финале Лиги чемпионов, но уж точно лучше, чем остаться без еврокубков вообще.

К последнему туру команда Райана Мэйсона подошла с одинаковым количеством очков с «Эвертоном», но с огромным преимуществом над подопечными Карло Анчелотти по разнице мячей. При этом «Ириски» в последнем туре играют на выезде с «Манчестер Сити» - вероятность потери очко высока даже несмотря на то, что у команды Пепа Гвардиолы уже нет турнирной мотивации. Готов воспользоваться осечками конкурентов «Арсенал», который отстает от «Тоттенхэма» и «Эвертона» всего на одно очко и готов обойти сразу двух конкурентов на флажке.

«Тоттенхэм» к матчу с «Лестером» подходит в практически оптимальном составе. Райан Мэйсон не сможет рассчитывать только на защитника Бена Дэвиса, который не играет еще с начала апреля.

Прогноз

Победа в матче очень нужна обеим командам, и зачастую такие поединки заканчиваются боевой ничьей, которая не устраивает ни одну из сторон. Рискнем предположить, что так случится и в этот раз. Ставка – ничья с коэффициентом 4,14.

23 мая, воскресенье