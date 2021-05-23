В последнем туре Английской Премьер-лиги подходящего к концу сезона перед «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптоном» не будет стоять абсолютно никаких турнирных задач, поэтому их очную встречу можно рассматривать как очередной повод для команды Сульшера размяться перед ключевым матчем футбольного года.

«Вулверхэмптон»

Уже точно известно, что Нуну Эшпириту Санту завершает свою работу в стане «волков» аккурат с финальным свистком в предстоящем поединке, поэтому показать успешный финиш прекрасной эпохи при португальском наставнике для хозяев «Молинью», да еще и в присутствии болельщиков на трибунах, будет делом чести. «Вулверхэмптону» от этого сезона уже ничего не нужно, кроме престижа, который команда постепенно растеряла, потеряв перед новым годом своего системообразующего нападающего Рауля Хименеса в связи с тяжелой травмой.

Однако, ситуация оказалась не настолько критичной, чтобы можно было говорить о каких-либо непоправимых последствиях для клуба. «Волки» обитали и у зоны вылета, и вновь поднимались к экватору, но выше уже имеющейся у них двенадцатой позиции точно не замахнутся. Один лишь вопрос – поражения от двух явных фаворитов в прошлых турах были закономерностью или ситуацию еще можно исправить?

«Манчестер Юнайтед»

Как уже было озвучено, для «Красных дьяволов» в этом сезоне остался только один матч – финал Лиги Европы УЕФА против испанского «Вильярреала», который отгремит уже на следующей неделе. Готовиться к нему команде Сульшера осталось недолго, однако их желание тратить силы на внутренней арене стремительно опустилось до нуля, после досрочного завоевания титула их соседями по городу.

Однако, предстоящая игра станет для «Юнайтед» своего рода лакмусом их кондиций перед наиболее важным поединком, в котором команда имеет достаточно шансов завоевать трофей. Для норвежского наставника, которого часто любят сравнивать с Жозе Моуриньо, этот момент является принципиальным. Не должна смущать в этом контексте серия без побед из трех матчей – у «Манчестер Юнайтед» есть все предпосылки к тому, чтобы не замечать большую часть команд на внутренней арене в матчах с достаточной мотивацией. А она в предстоящей игре точно будет присутствовать.

Статистика

Предыдущая встреча между командами проходила на поле «Манчестер Юнайтед», и завершилась победой «Красных дьяволов» со счетом 1:0.

«Вулверхэмптон» на своем поле уступил в трех из последних пяти поединках, зачастую не справляясь с давлением соперников из лидирующей группы.

«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне предстал перед нами в качестве исключительно гостевой команды, которая с удовольствием будет громить соперников на их поле, но дома неизменно покажет напряженные противостояния. Даже когда «Сити» уже фактически стал чемпионом, команда Сульшера все равно находила в себе силы обыграть ту же бирмингемскую «Астон Виллу» (3:1).

Ориентировочные составы

«Вулверхэмптон»: Радди – Килмэн, Коади, Боли – Аит-Нури, Моутиньо, Невеш, Семеду – Гиббс-Уайт – Силва, Траоре.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа – Шоу, Туанзебе, Линделеф, Ван-Биссака – Матич, ван де Беек – Погба, Фернандеш, Гринвуд – Кавани.

Прогноз на матч

Мы считаем, что в данном поединке «Вулверхэмптон» должен устроить красивые проводы своего наставника, организовав эффектную голевую перестрелку с соперниками. В таких условиях, ставка «ТБ 3.0» за 2,35 от Favbet выглядит достойным предложением.



23 мая, воскресенье