В рамках 38-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» одержал выездную победу над «Вулверхемптоном».
«Вулверхемптон» - «Манчестер Юнайтед» - 1:2
Голы: Семеду, 39 - Эланга, 13, Мата, 45 (пен).
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Хуан Мата (Ман Юнайтед).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Нелсинью Семеду (Вулверхэмптон).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Энтони Эланга (Ман Юнайтед).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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