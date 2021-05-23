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Вест Хэм
0 : 0
Саутгемптон
23.05.2021 18:00

Вест Хэм – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Последний рывок в Лигу Европы

  • 23.05.2021 02:55
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Вест Хэм – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Заключительный игровой день Английской Премьер-лиги будет содержать в своем расписании сразу несколько матчей, в которых одной команде нужно будет любыми способами цепляться за результат, а другая уже решила все свои вопросы несколькими матчами ранее. Лондонский «Вест Хэм» и «Саутгемптон» относятся как раз к таковым. 

«Вест Хэм»

Итоговые позиции команды Дэвида Мойеса точно будут располагаться в зоне еврокубков, однако разница забитых и пропущенных мячей выступает в пользу их преследователей – «Тоттенхэма». Ликвидировать дистанцию в девять голов «молотобойцы» уже точно не смогут, но им и нет необходимости фиксироваться на этом показателе. Куда важнее «Вест Хэму» будет просто не проиграть, добыть хотя бы одно очко и спокойно отправиться в Лигу Европы УЕФА в следующем сезоне.

Один лишь вопрос – остались ли у «железных» силы на финальный рывок? Матчи против «Брайтона» (1:1) и «Вест Бромвича» (3:1) не дали повода говорить о том, что лондонский клуб не исчерпал себя на изнурительном пути. Однако, «Вест Хэм» ранее делал настолько громкие заявки на выход в еврокубки, что в их итоговом успехе не приходится сомневаться.

«Саутгемптон»

В отличии от оппонентов, команда Ральфа Хазенхюттля уже не первый тур играет исключительно в свое удовольствие. И получается это у «святых» очень даже неплохо. Нижестоящие команды были спокойно обыграны, а вышестоящие брали свои очки при серьезном сопротивлении. Этот сезон точно не будет записан в актив «Саутгемптону», но и серьезных проблем команде удалось избежать.

В противостоянии с «Вест Хэмом» мы можем ожидать очередную пробу пера от тренерского штаба во главе с Хазенхюттлем, которому этим летом серьезно предстоит поразмыслить над кадровым подбором исполнителей. Не стоит забывать, что в этом «пандемическом» сезоне команда успела возглавлять турнирную таблицу на определенном этапе, но затем привычным образом провалилась в ее глубины. Есть предчувствие, что в очередной раз повторить этот трюк в следующем сезоне у «Саутгемптона» уже не получится.

Статистика

Предыдущая встреча между командами проходила на поле «Саутгемптона», и завершилась ничьей со счетом 0:0.

«Вест Хэм» проиграл две последние домашние игры своим соседям по турнирной таблице: «Челси» и «Эвертону» (дважды по 0:1), хотя до этого пять матчей кряду не знал поражений в матчах против далеко не самых простых команд.

«Саутгемптон» не может сыграть даже вничью на чужом поле уже четыре матча кряду, да и в целом, стоит только вспомнить 0:9 от «Манчестер Юнайтед», как сразу станет понятным положение дел у «святых» в гостевых поединках.

Ориентировочные составы

«Вест Хэм»: Рэндолф – Крессвелл, Огбонна, Доусон, Цоуфал – Райс, Соучек – Бенрахма, Лингард, Форнальс –– Антонио.

«Саутгемптон»: Маккарти – Салису, Вестергор, Стивенс, Уокер-Питерс – Дженепо, Армстронг, Уорд-Праус, Уолкотт – Телла, Ингз.

Прогноз на матч

Мы считаем, что в данном поединке «Вест Хэм» должен добиться поставленной цели, но при этом команде Мойэса может понадобиться не один раз сломить сопротивление соперников. В таких условиях, ставка «Результат матча и тотал 2.5: Вест Хэм не проиграет / Больше» за 1,99 от Favbet выглядит достойным предложением.

23 мая, воскресенье

Вест Хэм – Саутгемптон
Лондон. «Олимпийский стадион». 18:00
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta»
Прогноз Sport.ua — 3:1
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Источник — Sport.ua

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