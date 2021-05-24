В матче 38-го тура Английской Премьер-лиги «Вест Хэм» разгромил «Саутгемптон».
Смотрите видео голов и обзор матча:
«Вест Хэм» - «Саутгемптон» - 3:0
Голы: Форнальс, 30, 33, Райс, 86.
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Вест Хэм).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Пабло Форналс (Вест Хэм).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Пабло Форналс (Вест Хэм).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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