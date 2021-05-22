Егише МЕЛИКЯН: «Я избил российского форварда в аэропорту? Мы профессионалы»

Экс-наставник «Львова» заявил, что не дрался с подопечным

  • 22.05.2021 09:44
  • 1684 просмотра
  • 1 комментарий
Егише МЕЛИКЯН: «Я избил российского форварда в аэропорту? Мы профессионалы»
© ФК Пюник. Егише Меликян

Экс-наставник «Львова» и «Стали» Егише Меликян, который сейчас возглавляет «Пюник», прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что он избил российского форварда команды Антона Кобялко.

Сообщалось, что отношения между тренером и нападающим испортились во время матча «Пюник» — «Арарат-Армения». В итоге клуб решил досрочно расторгнуть заканчивающийся в конце мая контракт российского игрока.

«В каждом коллективе бывают разногласия. Это абсолютно нормально. СМИ предоставили эту информацию так, будто это голливудский фильм. Никакой драки не было на самом деле. Футбол устроен так, что иногда бывает диссонанс между тренером и игроком. Возможно, иногда нужно повысить интонацию, но мы не переходили на личности. Мы — профессионалы своего дела.

Разные источники начали писать, что я находился в аэропорту, но это не так. Я находился на базе клуба, где ему и сказал, что он меня не устраивает как футболист. У меня было больше ожиданий от его игры на поле. На кромке поля эмоции всегда зашкаливают, но это футбол. Мать футболиста я также не оскорблял. Единственное, что я ему сказал — если он не смог себя показать в этом клубе, это не значит, что он плохой футболист. Возможно, у него получится лучше играть в другом коллективе.

Я обязательно пожму ему руку, если опять увижу его. Он выкладывался на поле, не предавал команду. Меня не устраивали его действия на поле, в этом нет ничего плохого, но из всего этого сделали какое-то кино», — сказал Меликян.

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Источник — Sport24.ru

(8 голосов)

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Комментарии
    esk
    online
      esk, 22.05.2021 09:48
    0
    Не? Не избивал? Вот потому то и всего 13 просмотров.
    Ссылка
    esk
    online
      esk, 22.05.2021 09:48
    0
    Не? Не избивал? Вот потому то и всего 13 просмотров.
    Ссылка
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