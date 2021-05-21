Экс-тренер Львова избил игрока в аэропорту

Экс-наставник «Львова» и «Стали» Егише Меликян, который сейчас возглавляет «Пюник», оказался в центре скандала. По информации СМИ, он избил своего подопечного Антона Кобялко в аэропорту Звартноц.

Сначала между игроком и тренером возник конфликт после матча с «Арарат-Арменией» (0:0). «Пюник» принял решение расторгнуть контракт с Кобялко.

Вчера, 20 мая, игрок прибыл на базу «Пюника» чтобы попрощаться с командой перед возвращением в Россию. Об этом сообщает источник:

«Перед отъездом в Россию 20 мая Кобялко пришел на базу клуба, попрощаться с командой, которая отправлялась в Гюмри на игру с «Шираком».

Кобялко подошел попрощаться с тренером Меликяном и попросил того извиниться за то, что тот во время матча «Пюник» – «Арарат-Армения» отослал его по матери. Получив отказ, Кобялко дал пощечину тренеру при всей команде и скрылся с территории базы в аэропорт.

В аэропорту Кобялко нагнали Егише Меликян и заместитель генерального директора «Пюника», член исполкома ФФА Ким Аракелян и избили при людях, повалив на землю и нанеся многочисленные удары по голове. В полиции Кобялко отказался давать показания и улетел в Россию».