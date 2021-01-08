ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Стали и Львова возглавил Пюник

Егише Меликян известен в УПЛ по работе с рядом клубов

  • 08.01.2021 10:44
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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Стали и Львова возглавил Пюник
© ФК Пюник. Егише Меликян

Бывший наставник клубов УПЛ «Стали» и «Львова» Егише Меликян получил должность главного тренера армянского «Пюника».

Подробности соглашения 41-летнего специалиста с 14-кратным чемпионом Армении не раскрываются.

Напомним, что до «Пюника» Меликян работал в Армении с «Алашкертом», который покинул перед подписанием соглашения с новым клубом.

«Пюник» в текущем розыгрыше чемпионата Армении занимает предпоследнее, девятое, место. В 10 турах команде не удалось одержать ни одной победы (5 ничьих и 5 поражений). «Алашкерт» после 10 туров имеет в активе 18 очков и делит 1-3 места с «Араратом» и «Араратом-Арменией».

Отметим, что за «Пюник» ныне выступает украинец Артем Габелок, который перешел в этот клуб минувшей осенью. На счету 26-летнего хавбека 7 матчей в чемпионате Армении текущего сезона.

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Источник — ФК Пюник

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