27-й тур
Горняк-Спорт
0 : 2
Авангард Кр
21.05.2021, FT

Первая лига. Оболонь обыграла Волынь, победы Нивы и Авангарда

Продолжается 27-й тур Первой лиги

  • 21.05.2021 20:36
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Первая лига. Оболонь обыграла Волынь, победы Нивы и Авангарда
© ФК Волынь

Состоялись еще три матча в рамках 27-го тура Первой лиги. «Оболонь» обыграла «Волынь» и максимально усложнила клубу из Луцка задачу повышения в классе. «Нива» Тернополь и «Авангард» одержали победы и отдалились от зоны вылета.

«Горняк-Спорт» - «Авангард» - 0:2
Голы: Коста Тенорио 11, Ермоленко 83

«Оболонь» - «Волынь» - 2:1
Голы: Батальский 47, 88 – Оринчак 9

«Нива» - «Полесье» - 2:0
Голы: Кисленко 23, Семенина 68 (с пенальти)

Турнирная таблица Первой лиги

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Источник — Sport.ua

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