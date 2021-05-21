Первая лига. Оболонь обыграла Волынь, победы Нивы и Авангарда

Состоялись еще три матча в рамках 27-го тура Первой лиги. «Оболонь» обыграла «Волынь» и максимально усложнила клубу из Луцка задачу повышения в классе. «Нива» Тернополь и «Авангард» одержали победы и отдалились от зоны вылета.
«Горняк-Спорт» - «Авангард» - 0:2
Голы: Коста Тенорио 11, Ермоленко 83
«Оболонь» - «Волынь» - 2:1
Голы: Батальский 47, 88 – Оринчак 9
«Нива» - «Полесье» - 2:0
Голы: Кисленко 23, Семенина 68 (с пенальти)
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Источник — Sport.ua
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