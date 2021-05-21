Оболонь — Волынь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 21 мая, состоится поединок 27-го тура Первой лиги Украины, в котором «Оболонь» примет луцкую «Волынь».
Матч пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь». Прямая трансляция встречи начнется в 18:00.
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Батальский (Оболонь).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Батальский (Оболонь).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Богдан Орынчак (Волынь).
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Источник — ФК Оболонь
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